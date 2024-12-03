Раде предлагают назначить Чернышова министром национального единства
Верховной Раде предлагают назначить главу "Нафтогаза" Алексея Чернышова на должность вице-премьер-министра - министра национального единства Украины.
Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте, передает Цензор.НЕТ.
Инициатором является нардеп "Слуги народа" Андрей Задорожный.
Министерство национального единства
20 августа 2024 года президент Владимир Зеленский анонсировал создание "министерства украинского единства" для украинцев за рубежом.
Впоследствии он заявил, что до конца года будет представлена кандидатура его главы.
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В штатах він би відразу став Блекманом.
Цей ''жираф'' взагалі з гнізда Фельдмана (Барабашово).
Так що він з ''кошерних'' - він не українець.
''ОВ'' - це закінчення в прізвищах москалі вкрали в Болгар.
А щодо цього ''жирафа'' з Харкова - то там взагалі зовсім інша ''кошерна'' історія, пов'язана з Фельдманом.
ChatGPT сказал:
Фраза "национальное единство" обычно используется для обозначения состояния согласия, солидарности и сплоченности среди граждан одной страны, несмотря на их различия в культуре, языке, вероисповедании или политических взглядах. Она подразумевает, что люди чувствуют себя частью единого целого - нации - и готовы работать вместе на благо общества и государства.
Єрмака з баблом?
А Українцям взагалі потрібно тихесенько сидіти і не ''вимахуватись''.
А то Зєля після чергового ''плану'' ще не таке придумає....
Разом з тим Зєля неодноразово заявляв, що він вважає українцями усіх, хто будь-коли виїхав з України незалежно від етнічного походження.
Тепер з потенційним призначенням на цю посаду свого ''соплємєнніка'', Зеленський чітко дає усім зрозуміти хто саме буде в пріоритеті і на що саме в першу чергу будуть скеровувати державні кошти...
А дехто ще досі дивується - звідки береться отой антисемітизм...
Саме такі, як Зеленський і його злодійська банда і є першочерговими провокаторами антисемітизму.