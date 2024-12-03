Шмигаль про головне завдання Міністерства єдності: має розробити програми та стимули для повернення українців з-за кордону

Прем'єр міністр Денис Шмигаль озвучив ключове завдання Міністерства національної єдності. Це завдання полягатиме в розробці програм та стимулів для повернення українців з-за кордону.

Про це він заявив під час засідання уряду у вівторок, 3 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Представляючи "План внутрішньої стійкості", президент України Володимир Зеленський відзначав, що Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Для нового міністерства та міністра це буде одним із головних завдань - стратегія програми та стимули щодо того, як повернути українців жити та працювати в Україну",- заявив очільник Кабінету Міністрів.

За словами прем'єра, єдність українців усередині країни й поза її межами є головною зброєю у війні проти російської агресії. Також Шмигаль додав, що єдність - один із ключових принципів у формуванні політик програм.

Створення Міністерства національної єдності

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

3 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що уряд перейменував Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

На посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова.

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