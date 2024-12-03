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Шмигаль про головне завдання Міністерства єдності: має розробити програми та стимули для повернення українців з-за кордону

Шмигаль про завдання Міністерства єдності

Прем'єр міністр Денис Шмигаль озвучив ключове завдання Міністерства національної єдності. Це завдання полягатиме в розробці програм та стимулів для повернення українців з-за кордону.

Про це він заявив під час засідання уряду у вівторок, 3 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Представляючи "План внутрішньої стійкості", президент України Володимир Зеленський відзначав, що Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Для нового міністерства та міністра це буде одним із головних завдань - стратегія програми та стимули щодо того, як повернути українців жити та працювати в Україну",- заявив очільник Кабінету Міністрів.

За словами прем'єра, єдність українців усередині країни й поза її межами є головною зброєю у війні проти російської агресії. Також Шмигаль додав, що єдність - один із ключових принципів у формуванні політик програм.

Створення Міністерства національної єдності

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

3 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що уряд перейменував Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

На посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова.

Читайте також: Кабмін перейменував Мінреінтеграції на Міністерство єдності. Його очолив Чернишов

Автор: 

Кабмін (14071) українці (2537) повернення (230) Шмигаль Денис (4550)


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Створити нове мінестерство, тому що профільному не вистачає ресурсів..сюр..

Цікаво бюджет на створення подивитись..
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03.12.2024 19:44 Відповісти
бюджет засекречений. військовий стан же ж.
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03.12.2024 19:46 Відповісти
Ничто так не соединяет лохов как шашлычки на майские.
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03.12.2024 21:38 Відповісти
Ніхто не повернеться в рабство до зелених. Вони ж не лохи.
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03.12.2024 22:57 Відповісти
"Представляючи "План внутрішньої стійкості" Джерело: https://censor.net/ua/n3523251

Під "стійкість" міністерство вже зробили. А під "потужність" і "незламність" коли?
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03.12.2024 23:46 Відповісти
Було б смішно як би не було так сумно
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04.12.2024 03:44 Відповісти
Дебіли блд
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04.12.2024 05:49 Відповісти
Хотя бы оскорблять публично надо перестать уехавших...
Зеленский заявлял о "вывезенных деньгах" (хотя это личные деньги каждого, с которых уплачены налоги), Зе просил ЕС выслать украинцев обратно, Шмыгаль гадко кричал о слежке за украинцами по геолокации для изьятия "тысячи помощи" и пр.
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04.12.2024 11:55 Відповісти
 
 