Шмигаль про головне завдання Міністерства єдності: має розробити програми та стимули для повернення українців з-за кордону
Прем'єр міністр Денис Шмигаль озвучив ключове завдання Міністерства національної єдності. Це завдання полягатиме в розробці програм та стимулів для повернення українців з-за кордону.
Про це він заявив під час засідання уряду у вівторок, 3 грудня, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Представляючи "План внутрішньої стійкості", президент України Володимир Зеленський відзначав, що Україні потрібне інституційне посилення політики щодо українців за кордоном, щодо наших людей з усіх хвиль міграції. Для нового міністерства та міністра це буде одним із головних завдань - стратегія програми та стимули щодо того, як повернути українців жити та працювати в Україну",- заявив очільник Кабінету Міністрів.
За словами прем'єра, єдність українців усередині країни й поза її межами є головною зброєю у війні проти російської агресії. Також Шмигаль додав, що єдність - один із ключових принципів у формуванні політик програм.
Створення Міністерства національної єдності
Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.
3 грудня глава Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що уряд перейменував Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.
На посаду віцепрем'єр-міністра України - міністра національної єдності України Верховна Рада 3 грудня призначила Олексія Чернишова.
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Цікаво бюджет на створення подивитись..
Під "стійкість" міністерство вже зробили. А під "потужність" і "незламність" коли?
Зеленский заявлял о "вывезенных деньгах" (хотя это личные деньги каждого, с которых уплачены налоги), Зе просил ЕС выслать украинцев обратно, Шмыгаль гадко кричал о слежке за украинцами по геолокации для изьятия "тысячи помощи" и пр.