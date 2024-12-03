Шмыгаль о главной задаче Министерства единства: разработать программы и стимулы для возвращения украинцев из-за границы

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевую задачу Министерства национального единства. Эта задача будет заключаться в разработке программ и стимулов для возвращения украинцев из-за рубежа.

Об этом он заявил во время заседания правительства во вторник, 3 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Представляя "План внутренней устойчивости", президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за рубежом, в отношении наших людей из всех волн миграции. Для нового министерства и министра это будет одной из главных задач - стратегия программы и стимулы относительно того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину", - заявил глава Кабинета министров.

По словам премьера, единство украинцев внутри страны и за ее пределами является главным оружием в войне против российской агрессии. Также Шмыгаль добавил, что единство - один из ключевых принципов в формировании политик программ.

Создание Министерства национального единства

Создание "Министерства единства" в августе анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллионов украинцев, которые находятся за рубежом.

3 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что правительство переименовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

На должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева.

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