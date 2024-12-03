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Шмыгаль о главной задаче Министерства единства: разработать программы и стимулы для возвращения украинцев из-за границы

Шмигаль про завдання Міністерства єдності

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил ключевую задачу Министерства национального единства. Эта задача будет заключаться в разработке программ и стимулов для возвращения украинцев из-за рубежа.

Об этом он заявил во время заседания правительства во вторник, 3 декабря, сообщает Цензор.НЕТ.

"Представляя "План внутренней устойчивости", президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Украине нужно институциональное усиление политики в отношении украинцев за рубежом, в отношении наших людей из всех волн миграции. Для нового министерства и министра это будет одной из главных задач - стратегия программы и стимулы относительно того, как вернуть украинцев жить и работать в Украину", - заявил глава Кабинета министров.

По словам премьера, единство украинцев внутри страны и за ее пределами является главным оружием в войне против российской агрессии. Также Шмыгаль добавил, что единство - один из ключевых принципов в формировании политик программ.

Создание Министерства национального единства

Создание "Министерства единства" в августе анонсировал президент Владимир Зеленский. По его словам, Министерству иностранных дел не хватает ресурсов для поддержки 7,5 миллионов украинцев, которые находятся за рубежом.

3 декабря глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что правительство переименовало Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Министерство национального единства Украины.

На должность вице-премьер-министра Украины - министра национального единства Украины Верховная Рада 3 декабря назначила Алексея Чернышева.

Читайте также: Кабмин переименовал Минреинтеграции в Министерство единства. Его возглавил Чернышов

Автор: 

Кабмин (14026) украинцы (3862) возврат (214) Шмыгаль Денис (2682)


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Створити нове мінестерство, тому що профільному не вистачає ресурсів..сюр..

Цікаво бюджет на створення подивитись..
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03.12.2024 19:44 Ответить
бюджет засекречений. військовий стан же ж.
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03.12.2024 19:46 Ответить
Ничто так не соединяет лохов как шашлычки на майские.
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03.12.2024 21:38 Ответить
Ніхто не повернеться в рабство до зелених. Вони ж не лохи.
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03.12.2024 22:57 Ответить
"Представляючи "План внутрішньої стійкості" Джерело: https://censor.net/ua/n3523251

Під "стійкість" міністерство вже зробили. А під "потужність" і "незламність" коли?
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03.12.2024 23:46 Ответить
Було б смішно як би не було так сумно
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04.12.2024 03:44 Ответить
Дебіли блд
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04.12.2024 05:49 Ответить
Хотя бы оскорблять публично надо перестать уехавших...
Зеленский заявлял о "вывезенных деньгах" (хотя это личные деньги каждого, с которых уплачены налоги), Зе просил ЕС выслать украинцев обратно, Шмыгаль гадко кричал о слежке за украинцами по геолокации для изьятия "тысячи помощи" и пр.
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04.12.2024 11:55 Ответить
 
 