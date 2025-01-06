Запорожье запускает когенерационные установки для резервной энергогенерации

В Запорожье подключены первые когенерационные установки для создания дополнительной резервной мощности, что поможет обеспечить стабильность энергоснабжения во время атак на инфраструктуру.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

"Мы строим резервную децентрализованную генерацию. Спасибо нашим международным партнерам, первые когенерационные установки подключены на территории города и, надеюсь, до конца отопительного сезона ту задачу, которую себе ставили - дополнительные 30 МВт резервной мощности - мы выполним", - заявил Федоров в телеэфире.

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Он также отметил, что российские войска продолжают систематически атаковать энергетическую инфраструктуру области. В частности, более 50 прифронтовых населенных пунктов остаются без электроснабжения уже два года.

"Все, что можно было выбить дронами и артиллерией, они выбили. Сейчас враг такое же пытается сделать на правом берегу р. Днепр. Например, в Беленьковской громаде, а также в Степногорской, чтобы в темноту погрузить населенные пункты. Но все чинится", - добавил Федоров.

Напомним, 4 января военные РФ обстреляли населенные пункты Запорожского, Пологовского и Васильевского районов, применили боевые дроны, авиацию, артиллерию, реактивные системы залпового огня.

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