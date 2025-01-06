Третья штурмовая бригада открыла школу FPV-дронов во Львове

Во Львове стартовала школа FPV-дронов от Третьей штурмовой бригады в рамках расширения инициативы Kill House Academy.

Об этом в телеграмм-канале сообщает пресс-служба 3-й ОШБр, информирует Цензор.НЕТ.

Основная цель школы - подготовка пилотов для преодоления препятствий на открытой местности и более глубокое понимание принципов работы FPV-дронов. Обучение охватывает:

выбор компонентов и сборку дронов;

пайку и программную настройку;

использование ретрансляторов и противодействие вражеским системам РЭБ.

На территории школы есть специальная трасса для полетов, а курс подготовки продолжительностью 6-9 дней проводят боевые инструкторы. Пробное занятие - бесплатное.

После успешной работы в Киеве, Черкассах и Одессе, где уже обучено около 1500 человек. Kill House Academy планирует увеличить количество учебных центров.

Смотрите также: Билецкий раскрыл детали о создании Третьей штурмовой и подготовке к полномасштабной войне. ВИДЕО