Третья штурмовая бригада открыла школу FPV-дронов во Львове
Во Львове стартовала школа FPV-дронов от Третьей штурмовой бригады в рамках расширения инициативы Kill House Academy.
Об этом в телеграмм-канале сообщает пресс-служба 3-й ОШБр, информирует Цензор.НЕТ.
Основная цель школы - подготовка пилотов для преодоления препятствий на открытой местности и более глубокое понимание принципов работы FPV-дронов. Обучение охватывает:
- выбор компонентов и сборку дронов;
- пайку и программную настройку;
- использование ретрансляторов и противодействие вражеским системам РЭБ.
На территории школы есть специальная трасса для полетов, а курс подготовки продолжительностью 6-9 дней проводят боевые инструкторы. Пробное занятие - бесплатное.
После успешной работы в Киеве, Черкассах и Одессе, где уже обучено около 1500 человек. Kill House Academy планирует увеличить количество учебных центров.
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На фига кормить эти рыла?
Умеров такие щеки отъел
Не такие жирные ,конечно,как президент
У того щеки уже лопаются