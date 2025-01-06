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Новости Война
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Третья штурмовая бригада открыла школу FPV-дронов во Львове

У Львові відкрили школу FPV-дронів від Третьої штурмової бригади

Во Львове стартовала школа FPV-дронов от Третьей штурмовой бригады в рамках расширения инициативы Kill House Academy.

Об этом в телеграмм-канале сообщает пресс-служба 3-й ОШБр, информирует Цензор.НЕТ.

Основная цель школы - подготовка пилотов для преодоления препятствий на открытой местности и более глубокое понимание принципов работы FPV-дронов. Обучение охватывает:

  • выбор компонентов и сборку дронов;
  • пайку и программную настройку;
  • использование ретрансляторов и противодействие вражеским системам РЭБ.

На территории школы есть специальная трасса для полетов, а курс подготовки продолжительностью 6-9 дней проводят боевые инструкторы. Пробное занятие - бесплатное.

После успешной работы в Киеве, Черкассах и Одессе, где уже обучено около 1500 человек. Kill House Academy планирует увеличить количество учебных центров.

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Автор: 

Львов (4585) школа (3015) дроны (3969) 3-я Отдельная штурмовая бригада (424) Львовская область (2910) Львовский район (55)


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"Пробне заняття - безплатне..." - цікаво....
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06.01.2025 13:28 Ответить
Пора МО Украины закрыть
На фига кормить эти рыла?
Умеров такие щеки отъел
Не такие жирные ,конечно,как президент
У того щеки уже лопаются
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06.01.2025 14:43 Ответить
 
 