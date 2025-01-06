Оккупанты снова атаковали Харьковщину дроном "Молния": ранены трое полицейских
Днем 6 января российские захватчики снова атаковали Харьковскую область дроном "Молния".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Около полудня БПЛА "Молния" ударил в Купянском районе по месту, где находились полицейские. Три человека получили ранения.
"Враг испытывает новое свое оружие. Эта "Молния-1" создана практически из хлама, но все равно она опасна, потому что несет боевой заряд", - сказал Синегубов.
Полицейские находятся в среднем состоянии тяжести.
Напомним, 5 января россияне дважды атаковали Харьков "Молнией". Удары были зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах.
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Але усі чомусь мають УБД.