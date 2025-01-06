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Оккупанты снова атаковали Харьковщину дроном "Молния": ранены трое полицейских

Окупанти знову атакували Молнією Харківщину

Днем 6 января российские захватчики снова атаковали Харьковскую область дроном "Молния".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около полудня БПЛА "Молния" ударил в Купянском районе по месту, где находились полицейские. Три человека получили ранения.

"Враг испытывает новое свое оружие. Эта "Молния-1" создана практически из хлама, но все равно она опасна, потому что несет боевой заряд", - сказал Синегубов.

Полицейские находятся в среднем состоянии тяжести.

Напомним, 5 января россияне дважды атаковали Харьков "Молнией". Удары были зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах.

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Автор: 

беспилотник (3637) Харьковская область (868) Купянский район (180)


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...з мотлоху. Але вбиває. Робіть ще з більшого мотлоху. Не смійтеся з кацапських пластикових бензобаків. Робіть їх хоть з презервативів. Але робіть.
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06.01.2025 14:33 Ответить
не для війноньки, ой не для війноньки...
Але усі чомусь мають УБД.
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06.01.2025 16:25 Ответить
 
 