Оккупанты снова атаковали Харьковщину дроном "Молния": ранены трое полицейских

Днем 6 января российские захватчики снова атаковали Харьковскую область дроном "Молния".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии "Суспільному" сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Около полудня БПЛА "Молния" ударил в Купянском районе по месту, где находились полицейские. Три человека получили ранения.

"Враг испытывает новое свое оружие. Эта "Молния-1" создана практически из хлама, но все равно она опасна, потому что несет боевой заряд", - сказал Синегубов.

Полицейские находятся в среднем состоянии тяжести.

Напомним, 5 января россияне дважды атаковали Харьков "Молнией". Удары были зафиксированы в Киевском и Холодногорском районах.

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