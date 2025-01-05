Три человека пострадали в Краснокутске на Харьковщине в результате ночной атаки беспилотника. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня ночью, 5 января, российские войска атаковали Краснокутск в Харьковской области, в результате чего пострадали три человека.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Атака на Краснокутск

Так, около 1:45 в поселке Краснокутск Богодуховского района зафиксировано падение вражеского ударного БпЛА.



В результате взрыва повреждены четыре жилых дома.



Две женщины в возрасте 59 и 77 лет и 33-летний мужчина получили острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.

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Обстрелы Харьковщины за сутки

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, за сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано.

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Купянский район

В 14:10 4 января в Ольховатской территориальной громаде зафиксирован вражеский обстрел КАБ за пределами населенного пункта по открытой местности.



В 10:50 4 января в с. Ковшаровка Купянской территориальной громады в результате минометного обстрела погиб 74-летний мужчина.





