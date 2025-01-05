Три человека пострадали в Краснокутске на Харьковщине в результате ночной атаки беспилотника. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня ночью, 5 января, российские войска атаковали Краснокутск в Харьковской области, в результате чего пострадали три человека.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Атака на Краснокутск
Так, около 1:45 в поселке Краснокутск Богодуховского района зафиксировано падение вражеского ударного БпЛА.
В результате взрыва повреждены четыре жилых дома.
Две женщины в возрасте 59 и 77 лет и 33-летний мужчина получили острую реакцию на стресс. Медики оказали пострадавшим помощь на месте.
Обстрелы Харьковщины за сутки
Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, за сутки ударов по г. Харькову не зафиксировано.
Купянский район
В 14:10 4 января в Ольховатской территориальной громаде зафиксирован вражеский обстрел КАБ за пределами населенного пункта по открытой местности.
В 10:50 4 января в с. Ковшаровка Купянской территориальной громады в результате минометного обстрела погиб 74-летний мужчина.
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