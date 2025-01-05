Ночью и утром россияне обстреляли 5 громад на Сумщине, над областью сбито 9 вражеских "Шахедов"
Ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 35 взрывов.
О ситуации на границе по состоянию на 8 часов утра 5 января рассказали в Сумской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Новослободская, Середино-Будская и Ямпольская громады.
- Середино-Будская громада: осуществлен вражеский удар КАБами (3 взрыва).
- Ямпольская громада: зафиксирован удар КАБами (3 взрыва). В результате удара повреждены 3 частных дома.
- Краснопольская громада: 9 мин сбросили россияне на территорию громады.
- Хотинская громада: враг ударил из РСЗО (14 взрывов).
- Новослободская громада: нанесен удар КАБом (1 взрыв).
Также сообщается, что сегодня в небе над Сумщиной подразделения ПВО области сбили 9 вражеских "Шахедов".
Всего с начала года зенитчики ликвидировали 44 российских беспилотника.
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