Завершены спасательные работы на месте удара КАБом по многоэтажке в Сумской области, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели завершили аварийно-спасательные и другие неотложные работы на месте авиационного удара, нанесенного врагом по жилому сектору селища Свесса Шосткинского района.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
К проведению поисковых работ также привлекались кинологические расчеты ГСЧС. Люди под завалами не обнаружены.
"В результате атаки, в пятиэтажном жилом доме разрушено 15 квартир, также разрушен 1 частный жилой дом. Взрывной волной повреждено около 900 окон в 4-х пятиэтажных жилых домах и 7-ми частных жилых домах", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в результате удара травмированы 10 человек, из них 2 детей.
Всего на месте происшествия работало 46 спасателей и 12 единиц техники ГСЧС
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Asko Poom
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