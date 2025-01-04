В течение дня россияне атаковали дронами Антоновку в Херсонской области - 6 раненых, в Киндейке - 1 раненый

Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеских обстрелов на Херсонщине. 4 января по состоянию на 18:30 известно о 7 пострадавших гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ХМВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, 4 января 2025 года военные РФ в очередной раз обстреливали населенные пункты Херсонщины применяя артиллерию и дроны.

По состоянию на 18:30 известно о семи пострадавших гражданских.

Читайте также: Рашисты ударили из артиллерии по Никополю: 3 человека ранены, есть повреждения

Антоновка

Около 8.00 российские оккупанты с беспилотника атаковали Антоновку. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 71-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

В больницу в состоянии средней тяжести доставлен 43-летний мужчина из Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона около 9.30 у него открытый перелом и обширные рваные раны нижних конечностей.

65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Состояние пострадавшего средней тяжести.

В Антоновке еще один пострадавший от вражеских беспилотников. 68-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона около 14.00. Сейчас он госпитализирован.

В тяжелом состоянии доставлен в больницу еще один пострадавший из Антоновки. 45-летний мужчина в результате сброса врагом взрывчатки с дрона получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы.

К медикам обратилась 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочное ранение и перелом левой голени. Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Киндейка

Доставлен в больницу 48-летний мужчина. Около 13.15 он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног в результате сброса врагом взрывчатки с дрона. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

Также смотрите: Сутки на Запорожье: под ударами 13 населенных пунктов, есть жертвы и разрушения. ФОТО