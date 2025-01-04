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В течение дня россияне атаковали дронами Антоновку в Херсонской области - 6 раненых, в Киндейке - 1 раненый

Наслідки російських обстрілів Херсонщини 1 січня

Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеских обстрелов на Херсонщине. 4 января по состоянию на 18:30 известно о 7 пострадавших гражданских.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ХМВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура

По данным следствия, 4 января 2025 года военные РФ в очередной раз обстреливали населенные пункты Херсонщины применяя артиллерию и дроны.

По состоянию на 18:30 известно о семи пострадавших гражданских.

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Антоновка

  • Около 8.00 российские оккупанты с беспилотника атаковали Антоновку. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 71-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
  • В больницу в состоянии средней тяжести доставлен 43-летний мужчина из Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона около 9.30 у него открытый перелом и обширные рваные раны нижних конечностей.
  • 65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Состояние пострадавшего средней тяжести.

  • В Антоновке еще один пострадавший от вражеских беспилотников.

    68-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона около 14.00.

    Сейчас он госпитализирован.

  • В тяжелом состоянии доставлен в больницу еще один пострадавший из Антоновки. 45-летний мужчина в результате сброса врагом взрывчатки с дрона получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы.

  • К медикам обратилась 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочное ранение и перелом левой голени.

    Сейчас пострадавшая госпитализирована.

Киндейка

  • Доставлен в больницу 48-летний мужчина. Около 13.15 он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног в результате сброса врагом взрывчатки с дрона. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.

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обстрел (27259) жертва (300) Херсонская область (4788) Херсонский район (279) Антоновка (68)


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