В течение дня россияне атаковали дронами Антоновку в Херсонской области - 6 раненых, в Киндейке - 1 раненый
Правоохранители продолжают фиксировать последствия вражеских обстрелов на Херсонщине. 4 января по состоянию на 18:30 известно о 7 пострадавших гражданских.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает глава ХМВА Роман Мрочко и Херсонская областная прокуратура
По данным следствия, 4 января 2025 года военные РФ в очередной раз обстреливали населенные пункты Херсонщины применяя артиллерию и дроны.
По состоянию на 18:30 известно о семи пострадавших гражданских.
Антоновка
- Около 8.00 российские оккупанты с беспилотника атаковали Антоновку. Минно-взрывную травму и осколочные ранения получил 71-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
- В больницу в состоянии средней тяжести доставлен 43-летний мужчина из Антоновки. В результате сброса взрывчатки с дрона около 9.30 у него открытый перелом и обширные рваные раны нижних конечностей.
- 65-летний мужчина около 9.30 в результате атаки вражеского дрона получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног. Состояние пострадавшего средней тяжести.
-
В Антоновке еще один пострадавший от вражеских беспилотников.
68-летний мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения в результате сброса россиянами взрывчатки с дрона около 14.00.
Сейчас он госпитализирован.
- В тяжелом состоянии доставлен в больницу еще один пострадавший из Антоновки. 45-летний мужчина в результате сброса врагом взрывчатки с дрона получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы.
-
К медикам обратилась 62-летняя женщина. У нее взрывная травма, осколочное ранение и перелом левой голени.
Сейчас пострадавшая госпитализирована.
Киндейка
- Доставлен в больницу 48-летний мужчина. Около 13.15 он получил минно-взрывную травму и осколочные ранения обеих ног в результате сброса врагом взрывчатки с дрона. Медики оценивают состояние пострадавшего как средней тяжести.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль