Рашисты ударили из артиллерии по Никополю: 3 человека ранены, есть повреждения

Днем 4 января 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, из-за вражеского артобстрела в Никополе три человека пострадали.

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Последствия вражеской атаки

По данным ОВА, 71-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.

Женщины 61 и 68 - на амбулаторном лечении.

В городе повреждены частные дома и хозяйственная постройка.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли Никополь из "Града" и тяжелой артиллерии: повреждена пожарная часть.