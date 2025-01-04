Рашисты ударили из артиллерии по Никополю: 3 человека ранены, есть повреждения
Днем 4 января 2025 года войска РФ обстреляли из артиллерии Никополь Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, из-за вражеского артобстрела в Никополе три человека пострадали.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, 71-летнего мужчину госпитализировали. Он в состоянии средней тяжести.
Женщины 61 и 68 - на амбулаторном лечении.
В городе повреждены частные дома и хозяйственная постройка.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что войска РФ обстреляли Никополь из "Града" и тяжелой артиллерии: повреждена пожарная часть.
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