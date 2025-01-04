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Войска РФ обстреляли Никополь из "Града" и тяжелой артиллерии: повреждена пожарная часть. ФОТО

Ночью и на утро 4 января 2025 года войска РФ в очередной раз терроризировали Никополь Днепропетровской области. По городу били тяжелой артиллерией и "Градом", а также попали дроном-камикадзе.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, повреждена пожарная часть.

Погибших и пострадавших нет.

Наслідки удару по Нікополю 4 січня 2025 рік
Наслідки удару по Нікополю 4 січня 2025 рік
Наслідки удару по Нікополю 4 січня 2025 рік

Читайте: Россияне обстреляли Синельниково и Никопольщину: Двое раненых, повреждены частные дома, девятиэтажка, предприятия и ЛЭП. ФОТОрепортаж

В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.

Автор: 

обстрел (27259) Никополь (1029) Днепропетровская область (3975) Никопольский район (203) война в Украине (3998)


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свинособаки..
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04.01.2025 08:13 Ответить
 
 