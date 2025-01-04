Войска РФ обстреляли Никополь из "Града" и тяжелой артиллерии: повреждена пожарная часть. ФОТО
Ночью и на утро 4 января 2025 года войска РФ в очередной раз терроризировали Никополь Днепропетровской области. По городу били тяжелой артиллерией и "Градом", а также попали дроном-камикадзе.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, повреждена пожарная часть.
Погибших и пострадавших нет.
В других районах Днепропетровщины обошлось без вражеских ударов.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий04.01.2025 08:13 Ответить Мне нравится 0
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