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Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом интернате на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером субботы, 4 января, в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в городе Пивденное Харьковской области произошел пожар. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел в 21:44. Пламя охватило 2 кв. м - горел матрас и вещи в комнате на втором этаже.

пожежа в інтернаті на Харківщині

"Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в ГСЧС.

пожежа в інтернаті на Харківщині

По состоянию на 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали.

пожежа в інтернаті на Харківщині

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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Автор: 

пожар (5950) интернат (85) ГСЧС (4977) Харьковская область (840) Пивденное (1)


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