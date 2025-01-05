Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом интернате на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером субботы, 4 января, в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в городе Пивденное Харьковской области произошел пожар. Пострадали шесть человек.

Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Пожар произошел в 21:44. Пламя охватило 2 кв. м - горел матрас и вещи в комнате на втором этаже.

"Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в ГСЧС.

По состоянию на 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали.

Причина возгорания сейчас устанавливается.

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