Шесть человек пострадали в результате пожара в психоневрологическом интернате на Харьковщине, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Вечером субботы, 4 января, в двухэтажном корпусе психоневрологического интерната в городе Пивденное Харьковской области произошел пожар. Пострадали шесть человек.
Об этом сообщает ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
Пожар произошел в 21:44. Пламя охватило 2 кв. м - горел матрас и вещи в комнате на втором этаже.
"Во время пожара пострадали 6 человек, из которых один человек получил 90% ожогов тела, еще 5 - получили отравление угарным газом. Все пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение", - рассказали в ГСЧС.
По состоянию на 22:10 пожар локализовали и впоследствии ликвидировали.
Причина возгорания сейчас устанавливается.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль