Рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного, - DeepState. ФОТО

Российские захватчики вблизи Нескучного в Донецкой области совершили очередное военное преступление, расстреляв трех украинских военнопленных.

Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок", - говорится в сообщении.

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