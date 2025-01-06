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Новости Война
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Рашисты расстреляли трех пленных украинских воинов возле Нескучного, - DeepState. ФОТО

Российские захватчики вблизи Нескучного в Донецкой области совершили очередное военное преступление, расстреляв трех украинских военнопленных.

Об этом пишет DeepState, передает Цензор.НЕТ.

Рашисти розстріляли 3 військовополонених біля Нескучного

"3 января противник проводил штурм на позиции 141 ОПБр восточнее точки 160.9. Бойцы сдались в плен, им завязали руки вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Командир бригады ВС РФ отдал приказ на казнь пленного украинского воина: "Пообщайся с укропом и обнули его", - перехват ГУР. АУДИО

Рашисти розстріляли 3 військовополонених біля Нескучного

Автор: 

война (1380) казнь (117) Донецкая область (9734) военные преступления (1437) Волновахский район (225) Нескучное (8) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+23
Кацапи це генетичне сміття, недолюдки.
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06.01.2025 14:37
+22
Кацапи - це мразота! Всі без виключення - і ті хто воює, і ті хто підтримує сво, і ті хто мовчить!!!
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06.01.2025 14:43
+16
Зате ми кацапським бранцям мало не в дупу заглядуємо- бо ж конвенція..
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06.01.2025 14:36
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Підори кацапскі.
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06.01.2025 14:29 Ответить
Зате ми кацапським бранцям мало не в дупу заглядуємо- бо ж конвенція..
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06.01.2025 14:36 Ответить
Кацапи це генетичне сміття, недолюдки.
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06.01.2025 14:37 Ответить
Кацапи - це мразота! Всі без виключення - і ті хто воює, і ті хто підтримує сво, і ті хто мовчить!!!
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06.01.2025 14:43 Ответить
Україна утримує кацапських чурок в умовах, яких вони в своїх ніщих кацапських дірах навіть на волі не бачили.
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06.01.2025 14:48 Ответить
Абсолютно кожен військовий злочинець та його прибічник буде справедливо покараний.
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06.01.2025 14:49 Ответить
Адресу ТЦК пiдказати?
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07.01.2025 00:19 Ответить
Підкажи, ти вже там?
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07.01.2025 07:23 Ответить
Нажаль не буде
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07.01.2025 03:02 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Нації!!!
Смерть ворогам!!!
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06.01.2025 15:36 Ответить
а для чого вони здаються?
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06.01.2025 15:39 Ответить
я вчора слухав інтервью однієї притомної людини - в підрозділах на сході крім того що міни відсутні або браковані є ще проблема елементарної нестачі набоїв до стрілецької зброї. Тому варіант коли дали по рожку набоїв і послали захищати якусь нору в посадках то цілком імовірно, набої закінчились а кацапи пруть 10 на одного
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06.01.2025 15:58 Ответить
не вірю. чого-чого, а *********** до стрілецької зброї достатньо.
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06.01.2025 16:37 Ответить
а я вірю, нещодавно казали що і мін достатньо, а ще є таке поняття як логістика, може десь на складі наприклад в Дніпрі і достатньо але то все треба підвезти на "нуль" коли небо контролюється кацапськими дронами
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06.01.2025 16:40 Ответить
Orest Zaulichnyy - яким дурнем треба бути - "вірю-не вірю"!!!!! Ти бачиш яка там нора, в них там що склад БК, ти знаєш скільки вони там вже пробули? Може тиждень, а може 2-3?
Піди переревір, жаба диванна!
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06.01.2025 16:53 Ответить
треба буде - перевірю. Почну з тебе 🤓
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06.01.2025 17:29 Ответить
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06.01.2025 17:42 Ответить
Злочинне угрупування ерефія має бути ліквідоване.
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06.01.2025 15:56 Ответить
Приказ комбата, приказ еще выше, или самодеятельность людоедов на низовом уровне?
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06.01.2025 16:01 Ответить
результат обмінів під час війни
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06.01.2025 16:38 Ответить
Мабуть здаватись немає сенсу. Всеодно вб'ють
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06.01.2025 19:18 Ответить
Невже нема людини яка пояснить чому так сталося ! Де командири де дрони які контролюють ситуацію де підтримка де звязок ! Кинули в нору і забули .А ви кацапи кацапи ! Кацапи прийшли убивать !
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06.01.2025 19:39 Ответить
А ще до нас з США приїджають філософи ємігранти..В Харків й вчать що зносити пам'ятники Пушіну це варварство..Зустрічі робе..Хочаб цого "філософа" сцяними тряпками погнати й то боїмось..бо некультурно..
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06.01.2025 20:39 Ответить
А кацапи в полоні олів'є замовляють! Ну-ну...
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06.01.2025 23:31 Ответить
адмін, забань свіжого кацапського троля syaRa
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07.01.2025 00:59 Ответить
Жрите и не подавитесь эти инфопомои ,хохлы.
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07.01.2025 07:50 Ответить
Найбільша московська радість - вбивати, різати, морити голодом будь-кого не свого. Найбільше - українців, яких вони нищать усіма засобами з 1169 року (851-й рік!). А половина американців, французів та німців не натішаться "цивілізаційними успіхами" цих андрофагів.
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07.01.2025 08:41 Ответить
Все ,шо смердить кацапятиною-треба винищувати під нуль.Це головне завдання для майбутніх поколінь Українців. Почув кацапячу говірку - бий сокирою
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23.01.2025 20:04 Ответить
 
 