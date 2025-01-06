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Командир бригады ВС РФ отдал приказ на казнь пленного украинского воина: "Пообщайся с укропом и обнули его", - перехват ГУР. АУДИО

Украинская разведка получила очередное доказательство военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Соответствующий перехват опубликовало ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

"Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям", - говорится в сообщении.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) военные преступления (1437) перехват (343) ГУР (438) война в Украине (4082)


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Топ комментарии
+18
тепер цю кацапську гниду знайти і обнулити то справа честі
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06.01.2025 14:05
+14
Самокат уже виїхав по адресі?
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06.01.2025 13:55
+10
Імена командирів 5 м/с бригади 5 армії орків зовсім не завадили б у цьому повідомленні, якщо вони відомі.
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06.01.2025 13:53
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Імена командирів 5 м/с бригади 5 армії орків зовсім не завадили б у цьому повідомленні, якщо вони відомі.
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06.01.2025 13:53 Ответить
Самокат уже виїхав по адресі?
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06.01.2025 13:55 Ответить
Сук рубить...
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06.01.2025 14:01 Ответить
👍
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06.01.2025 15:06 Ответить
тепер цю кацапську гниду знайти і обнулити то справа честі
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06.01.2025 14:05 Ответить
найкраще б було разом з його сім´єю...зі всіма виродками...
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06.01.2025 14:46 Ответить
кац сам собі смертний вирок підписав.безстроковий
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06.01.2025 14:16 Ответить
Украинский Моссад уже идет за тобой, КАЦАП!!!
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06.01.2025 14:39 Ответить
И кто это? Или что, персональные данные запрещено публиковать?
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06.01.2025 14:41 Ответить
треба показово стратити його сім'ю щоб боялися
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06.01.2025 14:45 Ответить
Обязательно уничтожать вместе с семьей. Так надолго запомнят.
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06.01.2025 15:09 Ответить
Судя по речи, эта кацапский садист, из самой дальней болотной глубинки, который дорвался до власти.
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06.01.2025 14:59 Ответить
Якутамать!!!!
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06.01.2025 15:45 Ответить
Командир бригады вряд ли нацмен... Да и по манере говорить - типичный лаптеголовый рузький. Такие - самые отпетые садисты.😡
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06.01.2025 17:14 Ответить
Цей "командир бригади" може бути і командиром взвода із цієї бригади. Заголовок просто так написаний.
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07.01.2025 00:43 Ответить
 
 