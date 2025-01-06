Командир бригады ВС РФ отдал приказ на казнь пленного украинского воина: "Пообщайся с укропом и обнули его", - перехват ГУР. АУДИО

Украинская разведка получила очередное доказательство военных преступлений, совершенных российскими захватчиками.

Соответствующий перехват опубликовало ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

В разговоре командир подразделения из состава 60-й отдельной мотострелковой бригады 5 армии ВС РФ отдает преступный приказ на казнь военнопленного Сил обороны Украины.

"Это очередное доказательство системного нарушения норм международного гуманитарного права оккупационной армией. Ведя преступную войну, российская армия не гнушается прибегать к наиболее подлым и низменным преступлениям", - говорится в сообщении.

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