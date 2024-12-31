Идентифицирован военный РФ, расстрелявший супругов Сидоренко в Буче в марте 2022 года. ФОТО

Российскому военному Шамилю Гасангулиеву сообщено о подозрении в совершении военного преступления, а именно - убийстве супругов Сидоренко во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый - уроженец г. Псков, командир боевой машины 4 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы 234 десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВС РФ, говорится на сайте Офиса Генпрокурора.

Шамиль Гасангулиев

После оккупации города российские военные установили блок-посты и осуществляли "патрулирование".

Так, 22 марта 2022 года Гасангулиев вместе с другим оккупантом, личность которого пока не установлена, задержали супругов пенсионеров - Сергея и Лидию Сидоренко. Впоследствии их отвели в соседний дом, где расстреляли из автоматов.

Впоследствии, планируя скрыть следы преступления, российские военные пытались сжечь тела Сидоренко и других убитых местных жителей.

Супруги Сидоренко

Так, Шамилю Гасангулиеву сейчас сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ранее сообщалось, что правоохранители идентифицировали российского командира, который причастен к убийству Ирины Филькиной - "женщины с красным маникюром", фото которой облетело мировые медиа после освобождения от оккупации Бучи Киевской области.

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