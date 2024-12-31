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Идентифицирован военный РФ, расстрелявший супругов Сидоренко в Буче в марте 2022 года. ФОТО

Российскому военному Шамилю Гасангулиеву сообщено о подозрении в совершении военного преступления, а именно - убийстве супругов Сидоренко во время оккупации Бучи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Подозреваемый - уроженец г. Псков, командир боевой машины 4 десантно-штурмовой роты 2 батальонной тактической группы 234 десантно-штурмового полка 76-й дивизии ВС РФ, говорится на сайте Офиса Генпрокурора.

Шаміль Гасангулієв
Шамиль Гасангулиев

После оккупации города российские военные установили блок-посты и осуществляли "патрулирование".

Так, 22 марта 2022 года Гасангулиев вместе с другим оккупантом, личность которого пока не установлена, задержали супругов пенсионеров - Сергея и Лидию Сидоренко. Впоследствии их отвели в соседний дом, где расстреляли из автоматов.

Впоследствии, планируя скрыть следы преступления, российские военные пытались сжечь тела Сидоренко и других убитых местных жителей.

Ідентифіковано військового РФ, який розстріляв подружжя пенсіонерів в Бучі
Супруги Сидоренко

Так, Шамилю Гасангулиеву сейчас сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины.

Ранее сообщалось, что правоохранители идентифицировали российского командира, который причастен к убийству Ирины Филькиной - "женщины с красным маникюром", фото которой облетело мировые медиа после освобождения от оккупации Бучи Киевской области.

Также читайте: Зеленский на встрече с Папой Римским подарил ему картину о трагедии в Буче, - итальянские СМИ
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Топ комментарии
+11
Дуже сподіваюся що цей кацапський прищ вже дохлий!
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31.12.2024 14:37
+11
Фу яка гнида
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31.12.2024 14:47
+10
Чурбан їб@чий.
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31.12.2024 15:07
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У мене був собака Шаміль!
А це якась чурка прищава...
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31.12.2024 14:19 Ответить
азер.
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31.12.2024 14:36 Ответить
Не думаю, або чечен, або інгуш!
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31.12.2024 14:38 Ответить
Гасанли (азерб. Həsənli) - азербайджанская фамилия, происходящая от имени Гасан и имеющая русифицированную форму Гасанов, а также топоним в Азербайджане.
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31.12.2024 15:02 Ответить
Гули́ев - азербайджанская фамилия. Происходит от имени Гули, Кули (азерб. Qulu), что с тюркского переводится как невольник. Женская форма фамилии - Гулиева.
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31.12.2024 15:05 Ответить
Шаміль був лідером повстання на Кавказі

до чого ці розмови?

.
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31.12.2024 14:39 Ответить
Дуже сподіваюся що цей кацапський прищ вже дохлий!
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31.12.2024 14:37 Ответить
Фу яка гнида
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31.12.2024 14:47 Ответить
Схоже на ,,Старий млин,, у Бучі, де сидить ще живе подружжя. Кафе знищене під час нападу козлобородих.
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31.12.2024 14:50 Ответить
Чурбан їб@чий.
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31.12.2024 15:07 Ответить
Нам це навіщо? Треба тишком-нишком додати його в список Буданова на доставку самокатів, а широкому загалу демонструвати вже його портрет після вибуху. Широкоформатний і кольоровий.
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31.12.2024 16:04 Ответить
Є крупніша риба,це смерд кацапський,витрачати на нього труд спеціалістів по підгону самокатів невигідно.
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31.12.2024 17:06 Ответить
Для ліквыдації крупної риби треба досвідчені професіонали. А здобувати досвід і тренуватись вони можуть на ліквідаціях покидьків типу цього Гасангулієва.
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31.12.2024 21:09 Ответить
А останній раз на москві це дрібничка??,
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31.12.2024 23:55 Ответить
Ліквідація будь-якого ворога України - не дрібничка.
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01.01.2025 12:03 Ответить
найти и уничтожить гниду!
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01.01.2025 19:04 Ответить
 
 