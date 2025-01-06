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В результате ночной атаки повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине

Обстріли Полтавщини

Сегодня ночью, 6 января, российские оккупанты атаковали Полтавскую область, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура

Об этом сообщила Полтавская ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по состоянию на 12:00 6 января электроснабжение восстановлено.

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Автор: 

обстрел (27327) энергетика (2565) Полтавская область (1164)


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Без влучань,але є пошкодження...зелені дебіли..
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06.01.2025 14:53 Ответить
Це обовьязково ляпати, щоб кацапи знали, що, де і скільки чого, що і скільки людей постраждало? 🤬
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06.01.2025 15:36 Ответить
 
 