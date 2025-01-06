В результате ночной атаки повреждена энергетическая инфраструктура на Полтавщине
Сегодня ночью, 6 января, российские оккупанты атаковали Полтавскую область, в результате чего повреждена энергетическая инфраструктура
Об этом сообщила Полтавская ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Ночью враг атаковал Полтавскую область. По предварительной информации, без попаданий в гражданские объекты и пострадавших. Есть повреждения энергетической инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на 12:00 6 января электроснабжение восстановлено.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий06.01.2025 14:53 Ответить Мне нравится 0
igor shmatko
показать весь комментарий06.01.2025 15:36 Ответить Мне нравится 0
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