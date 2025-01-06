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Новости Война
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Оккупационные администрации готовятся отправить детей в милитарные лагеря в 2025 году

Окупанти готують план з відправки дітей до мілітарних таборів у 2025 році

Оккупационные администрации получили от Кремля план, по которому в 2025 году детей с временно оккупированных территорий Украины должны отправлять в милитарный лагерь "Авангард", который находится в Волгоградской области России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что хоть официально лагерь является центром "патриотического воспитания", на самом деле это место, где пропагандируются военные идеи и готовят молодежь к службе в армии РФ.

В каждом регионе временно оккупированных территорий будет определено определенное количество детей, которых необходимо направить в лагерь, при этом местные администрации обязаны обеспечить набор участников для этих мероприятий. Это является частью кремлевской стратегии на продолжение политики ассимиляции и навязывания идеи "слияния" с Россией среди молодежи.

Лагерь "Авангард" уже давно известен как центр, который осуществляет подготовку детей к военной карьере, часто через обучение в училищах и других учреждениях, находящихся под контролем России.

Напомним, что на ВОТ Украины российские силы продолжают масштабировать систему привлечения детей и подростков к милитаризованным движениям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне заставили детей на оккупированных территориях смотреть новогоднее обращение Путина, - ЦНС

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Подарунок путіну...
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06.01.2025 15:10 Ответить
Я не розумію, бо не був на окупаваних територіях, але невже проукраїнськи настроєні батьки, не мають жодного шансу, або змоги, покинути мордор, всіми можливими шляхами?
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06.01.2025 15:15 Ответить
Завжди легше плити за течією....
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07.01.2025 09:56 Ответить
Яничар роблять...
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06.01.2025 15:41 Ответить
З історії - коли монголотатари захвачували наші землі (в далеких 12/13 ст. )вони забирали з наших сіл хлопчиків(дітей) і ,,виховували,, з них вбивць нашого народу. кацапня залишилась на тому ж рівні.
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06.01.2025 15:57 Ответить
Ось чому не варто соромитися бомбити мирне населення. Так само, як Ізраїль у Газі. Їхня молодь виросте з промитими мізками і наповнена ненавистю до всього, що не є російським.
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06.01.2025 16:04 Ответить
Що гітлерюгент, що путлерюгент - один хер!

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06.01.2025 16:06 Ответить
Батькі цих дітей, зробили свідомо такий вибір , казарма ,війна це все шо вони дали , своїм дітям ...
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06.01.2025 18:45 Ответить
 
 