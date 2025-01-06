Оккупационные администрации получили от Кремля план, по которому в 2025 году детей с временно оккупированных территорий Украины должны отправлять в милитарный лагерь "Авангард", который находится в Волгоградской области России.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что хоть официально лагерь является центром "патриотического воспитания", на самом деле это место, где пропагандируются военные идеи и готовят молодежь к службе в армии РФ.

В каждом регионе временно оккупированных территорий будет определено определенное количество детей, которых необходимо направить в лагерь, при этом местные администрации обязаны обеспечить набор участников для этих мероприятий. Это является частью кремлевской стратегии на продолжение политики ассимиляции и навязывания идеи "слияния" с Россией среди молодежи.

Лагерь "Авангард" уже давно известен как центр, который осуществляет подготовку детей к военной карьере, часто через обучение в училищах и других учреждениях, находящихся под контролем России.

Напомним, что на ВОТ Украины российские силы продолжают масштабировать систему привлечения детей и подростков к милитаризованным движениям.

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