Рашисты пытались разрушить переправу через Оскол на Харьковщине

Российские оккупационные войска в ночь на 6 января пытались разрушить переправу через реку Оскол в Харьковской области.

Об этом в эфире телемарафона заявил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью враг пытался разрушить транспортную гражданскую инфраструктуру, переправу с левого берега (реки Оскол. - Ред.) на правый, чем фактически усложнил и доставку гуманитарных грузов, и эвакуационные мероприятия. Сейчас работаем над восстановлением. Однако эта работа у нас постоянная, потому что враг пытается разрушать нашу логистику чуть ли не каждый день", - отметил он.

В то же время глава Купянской районной военной администрации Андрей Канашевич в эфире "Суспільного" заявил, что обстрелы происходят вдоль всей линии соприкосновения.

"Начиная от Двуречной и заканчивая Кругляковкой. Утром под обстрелом была Кондрашовка, предварительно - из артиллерии. Повреждены дома, к счастью, без пострадавших. Вчера забрасывали КАБами в районах Купянска-Узлового, Ковшаровки и Осинового, это все Купянская городская тергромада", - отметил он.

По словам Канашевича, на левом берегу Оскола остаются около 1660 жителей района в Куриловской, Кондрашевской и Купянской громадах.

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