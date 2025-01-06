Двое 11-летних мальчиков подорвались на взрывчатке на Донетчине
Сегодня, 6 января 2025 года двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, произошло это в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на ВНП.
Их госпитализировали в больницу с ранениями ног. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этого происшествия.
ГСЧС в очередной раз напоминает: если вы увидели подозрительный предмет:
- не приближайтесь к нему
- не трогайте его.
- сразу звоните по телефону "101".
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Tierre
показать весь комментарий06.01.2025 16:25 Ответить Мне нравится 2
Aleksandr Povoroznuk
показать весь комментарий06.01.2025 17:12 Ответить Мне нравится 0
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