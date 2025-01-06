Двое 11-летних мальчиков подорвались на взрывчатке на Донетчине

Сегодня, 6 января 2025 года двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло это в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на ВНП.

Их госпитализировали в больницу с ранениями ног. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

ГСЧС в очередной раз напоминает: если вы увидели подозрительный предмет:

не приближайтесь к нему

не трогайте его.

сразу звоните по телефону "101".

Также читайте: Неизвестные подорвали взрывчатку возле полицейского отделения в Харькове