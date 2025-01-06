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Двое 11-летних мальчиков подорвались на взрывчатке на Донетчине

Діти підірвалися на вибухівці

Сегодня, 6 января 2025 года двое 11-летних мальчиков подорвались на неизвестном взрывоопасном предмете в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, произошло это в окрестностях города Доброполье Покровского района. Предварительно, дети гуляли и наткнулись на ВНП.

Их госпитализировали в больницу с ранениями ног. Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства этого происшествия.

ГСЧС в очередной раз напоминает: если вы увидели подозрительный предмет:

  • не приближайтесь к нему
  • не трогайте его.
  • сразу звоните по телефону "101".

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Автор: 

взрывчатка (844) дети (6514) Донецкая область (9734) ГСЧС (4979) Покровский район (587) Доброполье (17)


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Гуляли...11річні діти...у зоні бойових дій...що там за батьки такі??
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06.01.2025 16:25 Ответить
вони ждали-ждуни.
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06.01.2025 17:12 Ответить
 
 