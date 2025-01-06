Встреча отменена, - правительство Словакии заявило о срыве консультаций с Украиной и ЕС относительно транзита газа

Словакия заявила, что Европейская комиссия отменила встречу словацкой и украинской делегаций с представителями ЕК относительно остановки транзита российского газа по территории Украины. Консультация была запланирована на вторник, 7 января.

Об этом правительство Словакии сообщило агентству TASR, информирует Цензор.НЕТ.

Как заявляет словацкое правительство, Еврокомиссия отменила встречу, потому что в ней не будет участвовать украинская сторона.

"Учитывая тот факт, что украинская сторона не будет участвовать в завтрашних переговорах, Европейская комиссия решила отменить встречу. Однако ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонами ищет альтернативную дату, когда встреча могла бы состояться", - заявили в правительстве Словакии.

Министерство энергетики Украины пока не комментировало эту информацию.

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Что предшествовало?

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

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