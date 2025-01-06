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Новости Газ
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Встреча отменена, - правительство Словакии заявило о срыве консультаций с Украиной и ЕС относительно транзита газа

Словаччина каже про зрив зустрічей з Україною та ЄС щодо транзиту газу

Словакия заявила, что Европейская комиссия отменила встречу словацкой и украинской делегаций с представителями ЕК относительно остановки транзита российского газа по территории Украины. Консультация была запланирована на вторник, 7 января.

Об этом правительство Словакии сообщило агентству TASR, информирует Цензор.НЕТ.

Как заявляет словацкое правительство, Еврокомиссия отменила встречу, потому что в ней не будет участвовать украинская сторона.

"Учитывая тот факт, что украинская сторона не будет участвовать в завтрашних переговорах, Европейская комиссия решила отменить встречу. Однако ЕК в сотрудничестве с заинтересованными сторонами ищет альтернативную дату, когда встреча могла бы состояться", - заявили в правительстве Словакии.

Министерство энергетики Украины пока не комментировало эту информацию.

Читайте также: Словакия готова сократить помощь украинским беженцам в ответ на "саботаж Зеленского" по транзиту газа, - Фицо

Что предшествовало?

Напомним, в 07:00 1 января 2025 года в интересах национальной безопасности остановлена транспортировка российского природного газа по территории Украины.

В Кабмине заявили, что Украина в установленном порядке проинформировала Еврокомиссию о прекращении транзита газа. Европейские страны подготовились.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в свою очередь уверяет, что остановка транзита газа РФ через Украину "будет иметь резкие последствия" для всех в ЕС.

Читайте также: Прекращение транзита российского газа через Украину – одно из крупнейших поражений Москвы, - Зеленский

Автор: 

Еврокомиссия (1460) переговоры (4985) Словакия (983) Транзит газа (371)


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Топ комментарии
+11
Яка ще консультація? Все! Транзит закінчено!
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06.01.2025 19:40
+2
Що фіцо, жопа болить після зустрічі з путлером? Євросоюз не надає смазки для дальнійшого підмахування путлеру?
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06.01.2025 19:46
+2
Фіцо в пічалі - оскудєла рука дающая відкат
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06.01.2025 19:46
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Яка ще консультація? Все! Транзит закінчено!
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06.01.2025 19:40 Ответить
кансультировалі-кансультіровалі-да-не-вікансультіровалі
немає спокою фіцику - дупа болить
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06.01.2025 19:55 Ответить
сжижайте и чемоданами возите...транзит закрыт!
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06.01.2025 19:43 Ответить
Не розумію...,що Європа шукає на гімні сметану.Дають задню...
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06.01.2025 19:44 Ответить
"Консультації" - це ніяким чином не є "задня"... Єврокомісія зобов"язана розглядать дані питання, для розв"язання конфліктних ситуацій - як арбітр... Тому може буть просто: посиділи, потринділи, розійшлись...
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06.01.2025 20:04 Ответить
Ясно ж сказали - або азербайджанський газ або, якщо кацапський, то кацапи кладуть гроші на депозит який отримають після виводу військ з України. Все просто...
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06.01.2025 19:45 Ответить
Що фіцо, жопа болить після зустрічі з путлером? Євросоюз не надає смазки для дальнійшого підмахування путлеру?
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06.01.2025 19:46 Ответить
Та ще й в'єтнамського чілі-перцю обжерся...
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06.01.2025 20:30 Ответить
Фіцо в пічалі - оскудєла рука дающая відкат
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06.01.2025 19:46 Ответить
НадЬЄжда уміраЄтЬ пАсльЄдньЄй...
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06.01.2025 20:13 Ответить
зам спікера парламенту намилився до мордора для "консультацій"
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06.01.2025 19:46 Ответить
10 січня
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07.01.2025 02:00 Ответить
а шо там сам фіцо? об'явився? "іщут? найдуть, нєпрєменно на газовий балон насадіть, надуть газом і спічку під пердак кинуть! пущай полетает! в мацкву!"
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06.01.2025 19:55 Ответить
у Вьєтнамі знайшли,чувака....у розкішному готелі рани,отримані на газових фронтах,заліковує,болєзний....
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06.01.2025 20:17 Ответить
Те самепотрібно зробити із нафтопроводом Дружба. Яка зараз може бути дружба з агресором.
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06.01.2025 20:14 Ответить
Цей славний договорец, який уклала бабушка української корупції а текст варганив її тодішній клєрк Портков, вичерпав силу. Після відмови австріяк від газу, х.....не вигідно транспортувати через Україну і вони повідомили Фіцо - хочеш газ, тоді домовляйся сам. От той і пащекує. До речі, при укладенні договору бабушка української корупції теж так само обісрала Фіцо в Києві, як і Бубон.
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06.01.2025 20:39 Ответить
Договір Юлі Тимошенко закінчився декілька років тому. А, якщо він був такий поганий, то його можна було відмінити чи не одразу. На той час півдесятка європейських країн виграли суди в Газпрому стосовно зміни умов постачання газу.
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07.01.2025 09:38 Ответить
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06.01.2025 20:40 Ответить
Фіцо зовсім тупий. "Ні" означає "ні." Не "можливо", не "після консультацій." Просто "ні."
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06.01.2025 22:24 Ответить
Теперь ты Фицо будешь сосать карлику бесплатно
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06.01.2025 23:11 Ответить
 
 