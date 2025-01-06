Оккупанты запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы (обновлено)
В понедельник вечером, 6 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Внимание! БпЛА в Сумской области, движутся в западном направлении", - сообщили ВС в 17:24.
"Внимание! Черниговская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины", - сообщили ВС в 17:25.
"Внимание! БпЛА в Сумской области, движутся в западном и юго-западном направлениях", - сообщили ВС в 19:37.
Также фиксируется движение вражеских беспилотников с юга.
"Внимание!
БпЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении", - сообщили ВС в 19:43.
Обновленная информация
"Внимание!
Николаевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсона!" - сообщалось в 19:52.
"Внимание!
Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсона!" - сообщалось в 20:15.
"Внимание!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" - сообщалось в 20:18.
Также сообщалось о:
- Внимание! Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
- Внимание! Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА из Николаевщины!
- Внимание! БПЛА в центральной части Харьковской области, двигаются в западном и юго-западном направлениях.
"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из Кировоградщины!" - сообщили ВС в 21:04.
Обновление
"В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Полтавской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях", - сообщили ВС в 22:09.
В 22:53 ВС сообщили о:
- БПЛА на Полтавщине, двигаются в северном направлении.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в юго-западном и северном направлениях.
- БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в западном направлении.
- БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северном направлении.
- БпЛА в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении.
- БпЛА в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.
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