Оккупанты запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

В понедельник вечером, 6 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! БпЛА в Сумской области, движутся в западном направлении", - сообщили ВС в 17:24.

"Внимание! Черниговская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины", - сообщили ВС в 17:25.

"Внимание! БпЛА в Сумской области, движутся в западном и юго-западном направлениях", - сообщили ВС в 19:37.

Также фиксируется движение вражеских беспилотников с юга.

"Внимание!

БпЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении", - сообщили ВС в 19:43.

Обновленная информация

"Внимание!

Николаевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсона!" - сообщалось в 19:52.

"Внимание!

Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсона!" - сообщалось в 20:15.

"Внимание!

Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" - сообщалось в 20:18.

Также сообщалось о:

Внимание! Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!

Внимание! Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА из Николаевщины!

Внимание! БПЛА в центральной части Харьковской области, двигаются в западном и юго-западном направлениях.

"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из Кировоградщины!" - сообщили ВС в 21:04.

Обновление

"В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Полтавской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях", - сообщили ВС в 22:09.

В 22:53 ВС сообщили о:

БПЛА на Полтавщине, двигаются в северном направлении.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в юго-западном и северном направлениях.

БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в западном направлении.

БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северном направлении.

БпЛА в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении.

БпЛА в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.

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