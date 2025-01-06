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Новости Война
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Оккупанты запустили ударные БпЛА по Украине, - Воздушные силы (обновлено)

у повітряному просторі фіксуються шахеди

В понедельник вечером, 6 января, российские захватчики запустили по Украине ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Внимание! БпЛА в Сумской области, движутся в западном направлении", - сообщили ВС в 17:24.

"Внимание! Черниговская область движение ударных БпЛА в вашем направлении с Сумщины", - сообщили ВС в 17:25.

"Внимание! БпЛА в Сумской области, движутся в западном и юго-западном направлениях", - сообщили ВС в 19:37.

Также фиксируется движение вражеских беспилотников с юга.

"Внимание!
БпЛА в Херсонской области, движутся в северо-западном направлении", - сообщили ВС в 19:43.

Обновленная информация

"Внимание!
Николаевская область - угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсона!" - сообщалось в 19:52.

"Внимание!
Днепропетровская область - угроза применения врагом ударных БпЛА из Херсона!" - сообщалось в 20:15.

"Внимание!
Харьковская область – угроза применения врагом ударных БпЛА!" - сообщалось в 20:18.

Также сообщалось о:

  • Внимание! Кривой Рог – в районе города вражеский БпЛА. Находитесь в укрытиях!
  • Внимание! Кировоградская область – угроза применения врагом ударных БПЛА из Николаевщины! 
  • Внимание! БПЛА в центральной части Харьковской области, двигаются в западном и юго-западном направлениях.

"Полтавская область – угроза применения врагом ударных БпЛА из Кировоградщины!" - сообщили ВС в 21:04.

Обновление

"В настоящее время группы "Шахедов" наблюдаются в Полтавской, Херсонской, Днепропетровской и Харьковской областях", - сообщили ВС в 22:09.

В 22:53 ВС сообщили о:

  • БПЛА на Полтавщине, двигаются в северном направлении.
  • БПЛА на Харьковщине, двигаются в юго-западном и северном направлениях.
  • БПЛА на Днепропетровщине, двигаются в западном направлении.
  • БпЛА в Кировоградской области, двигаются в северном направлении.
  • БпЛА в Херсонской области, двигаются в северо-западном направлении.
  • БпЛА в Николаевской области, двигаются в северо-западном направлении.

Читайте также: Россияне атаковали дронами Никопольский и Криворожский район Днепропетровщины 6 января, - ОВА

Автор: 

беспилотник (3637) Воздушные силы (2327) война в Украине (4082)


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У них же сьогодні сУчєльнік! Хіба ж можна вбивати людей у Різдво? Хоча гуньдяй дозволив вбивати українців у будь-яке свято.
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06.01.2025 20:18 Ответить
Сатана там правит бал...
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06.01.2025 21:06 Ответить
Окупанти запустили ударні БпЛА

Безпілотники запустили, зовнішню та внутрішню політику запустили, економіку запустили...
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06.01.2025 21:30 Ответить
Умєров! Сирський! Де ППО? Шахеди літають, як в себе вдома.....
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06.01.2025 22:46 Ответить
Всі шахеди з курського напрямку кожної ночі залетають через Сумську область, над річкою Сейм, по маршруту Путивль-Мутин-Жолдаки, далі над Десною. Їх там літає десятками. Чому там не можна поставити там пару "гепардів" - ХЗ...
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06.01.2025 23:00 Ответить
Неначасі!
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07.01.2025 02:05 Ответить
Над нами каждую ночь, как дежурные трамваи. Туда - сюда. Кренделя выписывают. И каждый заход "підвищена небезпека. Я знаю, они в воздухе где то дозаправляются.
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07.01.2025 01:02 Ответить
Поки верховний наркоман матюкається , Україна втрачає
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07.01.2025 02:04 Ответить
 
 