Россияне атаковали дронами Никопольский и Криворожский район Днепропетровщины 6 января, - ОВА
6 января российские войска били по Никопольскому и Криворожскому районах Днепропетровщины FPV-дронами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"По Никопольщине россияне били дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждены инфраструктура, здание, которое не эксплуатировалось, магазин", - рассказал Лысак.
На Криворожье вражеский FPV ударил по Зеленодольской громаде.
Люди не пострадали.
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