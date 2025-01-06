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Новости Война
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Россияне атаковали дронами Никопольский и Криворожский район Днепропетровщины 6 января, - ОВА

Обстріл Нікопольщини

6 января российские войска били по Никопольскому и Криворожскому районах Днепропетровщины FPV-дронами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"По Никопольщине россияне били дронами-камикадзе, сбрасывали боеприпасы с БпЛА. Пострадали Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждены инфраструктура, здание, которое не эксплуатировалось, магазин", - рассказал Лысак.

На Криворожье вражеский FPV ударил по Зеленодольской громаде.

Люди не пострадали.

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Автор: 

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