За неделю один человек погиб и 15 ранены в результате российских атак на Черниговщину. ФОТОРЕПОРТАЖ

За неделю оккупанты совершили 114 обстрелов Черниговской области, зафиксировано 343 взрыва. 15 человек получили ранения и один человек погиб в результате вражеских обстрелов Чернигова и Семеновки.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били по 20 населенным пунктам Черниговского, Новгород-Северского и Корюковского районов.

В частности, враг нанес два ракетных удара и 50 авиаударов - это и авиаракета типа "воздух-поверхность" Х-59, КАБы, неуправляемые авиационные ракеты, дроны-камикадзе типа "Shahed" и ударные FPV-дроны.



По данным главы ОВА, россияне полностью разрушили 3 жилых дома и 2 хозяйственные постройки, повреждены 2 многоэтажки, 82 дома, 30 хозяйственных построек, 4 админздания, автомобили. Еще враг целился по 2 котельным, зданиям лицея, пекарне, магазину, ангару и цеху по изготовлению пеллетов.

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Удар по Семеновке

Чаус отметил, что в результате удара по Семеновке были повреждены 2 корпуса городской больницы. Это уже третья атака на медучреждение. Выбиты окна и двери, повреждено оборудование. Сейчас в больнице прекратили плановую госпитализацию. Пациентов с острыми состояниями направляют в Корюковскую больницу.

"С восстановлением помогает громада - уже предоставили 880 ОЅВ-листов и более 400 метров пленки. В планах - привлечь международных партнеров. Попутно хочу поблагодарить местных врачей, которые продолжают работать в громаде. Несмотря на опасность, несмотря на обстрелы", - добавил глава ОГА.

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Также он показал как выглядит больница в Семеновке после атаки россиян.





















Напомним, вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву.