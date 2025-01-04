Удар РФ по Чернигову: количество раненых возросло до 7, спасательная операция завершена
Спасательная операция завершена на месте вражеского удара в Чернигове завершена.
Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
По его словам, 7 человек ранены, 2 находятся на стационарном лечении, 5 на амбулаторном. Один человек погиб. 28 домов повреждены, 2 разрушены. Поставки света и газа в районе разрушений восстановлены.
Городские службы и волонтерские организации продолжают оказание помощи всем пострадавшим.
Ракетный удар РФ по Чернигову 3 января
Вечером, 3 января, российские войска нанесли тройной ракетный удар по Чернигову.
По состоянию на вечер сообщалось об одном погибшем человеке и 5 раненых. В результате российской атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе. На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка.
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