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Удар РФ по Чернигову: количество раненых возросло до 7, спасательная операция завершена

Ракетний удар по Чернігову 3 січня

Спасательная операция завершена на месте вражеского удара в Чернигове завершена.

Об этом сообщил в телеграм-канале начальник Черниговской ГВА Дмитрий Брижинский, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеской атаки

По его словам, 7 человек ранены, 2 находятся на стационарном лечении, 5 на амбулаторном. Один человек погиб. 28 домов повреждены, 2 разрушены. Поставки света и газа в районе разрушений восстановлены.

Городские службы и волонтерские организации продолжают оказание помощи всем пострадавшим.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки на Черниговщине: тройной ракетный удар по областному центру и обстрелы региона, есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

Ракетный удар РФ по Чернигову 3 января

Вечером, 3 января, российские войска нанесли тройной ракетный удар по Чернигову.

По состоянию на вечер сообщалось об одном погибшем человеке и 5 раненых. В результате российской атаки получили повреждения жилые дома в частном секторе. На месте происшествия работали правоохранители, спасатели и медики. Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка.

Автор: 

Чернигов (885) Черниговская область (1137) Черниговский район (34)


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