Сутки на Черниговщине: тройной ракетный удар по областному центру и обстрелы региона, есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж
Только за минувшие сутки, 3 января 2025 года, войска РФ нанесли 32 удара по Черниговщине. В регионе прозвучало 100 взрывов. Чтобы терроризировать область, россияне используют артиллерию, минометы, БпЛА, КАБы.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Он напоминает, что вчера враг нанес тройной удар по Чернигову, предположительно ракетами "Искандер-М".
Дроновые и авиационные атаки на регион
Вечером состоялся обстрел населенного пункта в Новгород-Северском районе. Враг бил КАБами. Повреждено около 5 домов.
В Корюковском районе было попадание БпЛА. В 4 домах повреждены окна. Загорелось сено.
"Уже под утро зафиксировали удар БпЛА в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне уничтожили жилой дом и хозяйственную постройку", - отмечает глава региона.
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