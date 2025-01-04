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Сутки на Черниговщине: тройной ракетный удар по областному центру и обстрелы региона, есть жертвы и разрушения. ФОТОрепортаж

Только за минувшие сутки, 3 января 2025 года, войска РФ нанесли 32 удара по Черниговщине. В регионе прозвучало 100 взрывов. Чтобы терроризировать область, россияне используют артиллерию, минометы, БпЛА, КАБы.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Он напоминает, что вчера враг нанес тройной удар по Чернигову, предположительно ракетами "Искандер-М".

Дроновые и авиационные атаки на регион

Вечером состоялся обстрел населенного пункта в Новгород-Северском районе. Враг бил КАБами. Повреждено около 5 домов.

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В Корюковском районе было попадание БпЛА. В 4 домах повреждены окна. Загорелось сено.

"Уже под утро зафиксировали удар БпЛА в Черниговском районе, в результате чего произошел пожар. Россияне уничтожили жилой дом и хозяйственную постройку", - отмечает глава региона.

Наслідки обстрілів Чернігівщини
Наслідки обстрілів Чернігівщини

Автор: 

обстрел (27259) Чернигов (885) Черниговская область (1137) Корюковский район (14) Новгород-Северский район (19) Черниговский район (34)


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хліб у найзеличнішого підрахуя забираєте, що воно ввечері чи зранку лічитиме, перераховуватиме та гундоЗе!тиме???
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04.01.2025 10:52 Ответить
 
 