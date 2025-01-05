Удар КАБами по Семеновке: количество раненых возросло до 9, среди них двое детей. ФОТО
В результате удара РФ по Семеновке Черниговской области 9 человек ранены, из них двое детей - 8 и 13 лет. Все госпитализированы в больницу в соседней громаде. Одного человека перевезли в областную больницу.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеской атаки
По данным ОВА, повреждения значительные - админздания, местная больница (в очередной раз!), два пятиэтажных дома, несколько частных, объекты инфраструктуры.
"На месте работали все соответствующие службы. Сегодня проводятся работы по консервации повреждений там, где разрушения не критичны. В первую очередь - жилье", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что из Семеновки ночью эвакуировали 24-х пациентов местного территориального центра - пожилых людей перевезли в соответствующее учреждение в Чернигов.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне сбросили 4 КАБа на Семеновку Черниговской области
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