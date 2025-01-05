Россияне сбросили 4 КАБа на Семеновку Черниговской области: 7 человек ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Вечером 4 января оккупанты сбросили 4 КАБа на город Семеновка Черниговской области. Предварительно, 7 человек ранены.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

"Вечером 4 января россияне сбросили 4 КАБа на пограничный город Семеновка. Целили в центральную часть, по жилому массиву", - написал он.

По состоянию на 23:00 предварительно известно о 7 раненых, им оказывают необходимую помощь. Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте происшествия работают все необходимые специальные службы.

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Также повреждения получили админздание, больница, кафе, жилые дома и автомобили мирных граждан.









Напомним, вечером, 3 января, российские войска нанесли тройной ракетный удар по Чернигову.

Впоследствии стало известно, что в результате атаки погиб доцент института последипломного образования Алексей Галенка.

7 человек ранены, 2 находятся на стационарном лечении, 5 на амбулаторном. Один человек погиб. 28 домов повреждены, 2 разрушены.