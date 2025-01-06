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Новости Война
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Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, но не имеют успеха, - ОСГВ "Хортица"

ОСУВ Хортиця про Покровський напрямок

Покровское направление продолжает оставаться самым горячим на фронте. Российские захватчики пытаются взять Покровск в клещи, однако не имеют такого успеха, чтобы непосредственно угрожать городу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, оккупанты пытаются "просочиться" и обойти Покровск с флангов.

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что на самом деле может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах. Очень трудно в каждой сводке перечислять полный перечень тех населенных пунктов, в которых они пытаются проводить штурмовые действия, потому что он достаточно длинный", - рассказал Трегубов.

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Он также отметил, что Покровское направление остается самым горячим по количеству боестолкновений в течение последних четырех недель.

"Покровское направление одно из самых горячих в течение последних четырех недель, а может, и больше. Поэтому да, там горячо. Но им (российским оккупантам. - Ред.) сейчас не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать самому городу Покровск", - добавил спикер.

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Автор: 

армия РФ (19350) Донецкая область (9734) Покровск (603) война в Украине (4082)


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Успіху не мав, відійшов.
Ситуація складна, але контрольована.
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06.01.2025 21:00 Ответить
"але не мають успіху" десь я вже чув це.
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06.01.2025 21:02 Ответить
Накоплюються - сунуться десятками метрів - мало заліза шоб іх вибити
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06.01.2025 21:03 Ответить
Ну дай Боже...
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06.01.2025 21:22 Ответить
Достатньо лише поглянути на карту.
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06.01.2025 21:22 Ответить
 
 