Россияне пытаются обойти Покровск с флангов, но не имеют успеха, - ОСГВ "Хортица"

Покровское направление продолжает оставаться самым горячим на фронте. Российские захватчики пытаются взять Покровск в клещи, однако не имеют такого успеха, чтобы непосредственно угрожать городу.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

По словам спикера, оккупанты пытаются "просочиться" и обойти Покровск с флангов.

"Если мы говорим о большом перемещении, о том, что на самом деле может угрожать городу в ближайшей перспективе, то так мы сейчас сказать не можем. Хотя они пытаются так или иначе обходить, цепляться за отдельные дома в отдельных населенных пунктах. Очень трудно в каждой сводке перечислять полный перечень тех населенных пунктов, в которых они пытаются проводить штурмовые действия, потому что он достаточно длинный", - рассказал Трегубов.

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Он также отметил, что Покровское направление остается самым горячим по количеству боестолкновений в течение последних четырех недель.

"Покровское направление одно из самых горячих в течение последних четырех недель, а может, и больше. Поэтому да, там горячо. Но им (российским оккупантам. - Ред.) сейчас не удается достичь такого успеха, который позволил бы им непосредственно угрожать самому городу Покровск", - добавил спикер.

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