Захватчики обстреляли Северск и Ровное на Донетчине, один человек погиб, еще три ранены

В понедельник днем, 6 января, российские захватчики обстреляли населенные пункты Северск и Ровно в Донецкой области. Погиб человек, еще три человека получили ранения.

Об этом "Суспільному" сообщила пресс-секретарь прокуратуры Донецкой области Анастасия Медведева, информирует Цензор.НЕТ.

Как рассказала пресс-секретарь прокуратуры, в 10 часов российские войска ударили из ствольной артиллерии по городу Северск. Вследствие обстрела погиб 64-летний горожанин, у его 61-летней жены ранения ног.

"В 13:20 в Ровно Покровского района враг атаковал FPV-дроном гражданский автомобиль, в котором находились еще одни супруги. Женщина и мужчина в возрасте 61 и 64 лет получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Их доставили в медицинское учреждение",- рассказала Медведева.

По фактам совершения россиянами военных преступлений (ч. ч. 1, 2 УК Украины), а именно нарушение законов и обычаев войны, правоохранители начали расследование.

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