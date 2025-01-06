Сутки на Донетчине: россияне 22 раза били по области, ранены 7 человек. ФОТОрепортаж
Российские оккупационные войска 5 января 22 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 7 человек.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
3 человека ранены в Покровске, также повреждены 4 многоэтажки, магазин, админздание и предприятие. В Надиевке ранены 2 человека, повреждены 2 дома.
Краматорский район
В Лиманской громаде ранены 2 человека в Заречном, повреждены 2 дома в Шандриголово и 1 - в Дробышево. В Константиновке повреждены 30 частных домов, 5 многоэтажек, 5 предприятий, 3 нежилых здания, инфраструктурный объект, 3 линии электропередач и 2 газопровода. В Долгой Балке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки.
В течение 5 января 22 раза российские войска обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей.
Так, ранения получили 7 жителей Донецкой области.
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