Сутки на Донетчине: россияне 22 раза били по области, ранены 7 человек. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска 5 января 22 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 7 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

3 человека ранены в Покровске, также повреждены 4 многоэтажки, магазин, админздание и предприятие. В Надиевке ранены 2 человека, повреждены 2 дома.

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Краматорский район

В Лиманской громаде ранены 2 человека в Заречном, повреждены 2 дома в Шандриголово и 1 - в Дробышево. В Константиновке повреждены 30 частных домов, 5 многоэтажек, 5 предприятий, 3 нежилых здания, инфраструктурный объект, 3 линии электропередач и 2 газопровода. В Долгой Балке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.

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Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки.

В течение 5 января 22 раза российские войска обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей.

Так, ранения получили 7 жителей Донецкой области.

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