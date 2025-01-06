РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3473 посетителя онлайн
Новости Фото Война
316 1

Сутки на Донетчине: россияне 22 раза били по области, ранены 7 человек. ФОТОрепортаж

Российские оккупационные войска 5 января 22 раза обстреляли Донецкую область, в результате чего ранения получили 7 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

3 человека ранены в Покровске, также повреждены 4 многоэтажки, магазин, админздание и предприятие. В Надиевке ранены 2 человека, повреждены 2 дома.

Читайте также: На Покровском направлении отбито более 50 вражеских штурмов, на Курщине - 47 атак за сутки, - Генштаб

Краматорский район

В Лиманской громаде ранены 2 человека в Заречном, повреждены 2 дома в Шандриголово и 1 - в Дробышево. В Константиновке повреждены 30 частных домов, 5 многоэтажек, 5 предприятий, 3 нежилых здания, инфраструктурный объект, 3 линии электропередач и 2 газопровода. В Долгой Балке Ильиновской громады повреждены 2 объекта.

Смотрите: Враг продвинулся в Торецке, Зеленом и Петропавловке, - DeepState. КАРТА

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 4 частных дома и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде повреждены 7 частных домов и 2 многоэтажки.

В течение 5 января 22 раза российские войска обстреляли Донецкую область. С линии фронта эвакуированы 126 человек, в том числе 12 детей.

Так, ранения получили 7 жителей Донецкой области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На востоке враг штурмует позиции ВСУ с применением бронетехники, продолжаются боевые действия в городской застройке Курахово, - ОСГВ "Хортиця"

Наслідки обстрілів Донеччини 5 січня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 5 січня 2025 року
Наслідки обстрілів Донеччини 5 січня 2025 року

Автор: 

война (1380) обстрел (27327) Донецкая область (9734) Покровск (603) Бахмутский район (404) Краматорский район (255) Покровский район (587) Северск (87) Долгая Балка (2) Константиновка (1758) Дробышево (4) Шандриголово (1) Надеевка (14) война в Украине (4082)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.01.2025 10:32 Ответить
 
 