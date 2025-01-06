На Покровском направлении отбито более 50 вражеских штурмов, на Курщине - 47 атак за сутки, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 5 января 2025 года, на фронте было зафиксировано 184 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением четырех ракет, а также 65 авиаударов, сбросив 99 КАБ. Кроме этого, совершил 5484 обстрелов, из них 188 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений более 2900 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Большой Прикол, Отрадное, Купянск-Узловой, Глушковка, Ковшаровка, Райгородка, Копанки, Заречное, Предтечино, Константиновка, Дачное, Сухая Балка, Андреевка, Улаклы, Великая Новоселка, Темировка и Новопавловка.

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Удары по врагу

Как отмечается, вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли двадцать шесть ударов по районам сосредоточения личного состава противника, поразили четыре пункта управления БпЛА, три средства ПВО и пять артиллерийских средств оккупанта.

В целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1550 человек. Также украинские воины обезвредили 14 танков, 45 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, одну РСЗО, два средства ПВО, одну тяжелую огнеметную систему, 178 БпЛА оперативно-тактического уровня, 116 единиц автомобильной техники и четыре единицы спецтехники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

На Харьковском направлении состоялось две бесполезные вражеские атаки в районе Волчанска.

На Купянском направлении за сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово.

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Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 12 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку от населенных пунктов Надия, Твердохлебово, Заречное, Новосергиевка и Першотравневое.

На Краматорском направлении оккупанты семь раз атаковали в районе Часова Яра, Ступочек и Предтечино.

Также отмечается, что на Торецком направлении враг совершил 12 атак неподалеку отТорецка, Щербиновки и Крымского.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Воздвиженка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новый Труд, Песчаное, Соленое, Нововасильевка, Новоелизаветовка и Ясеново.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 27 атак. Основные усилия враг прикладывал в районах Славянки, Петропавловки, Курахово и Дачного", - говорится в сообщении.

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Обстановка на Юге

По информации Генштаба, на Времевском направлении противник совершил 13 штурмов наших позиций неподалеку Янтарного, Нового Комара, Новодаровки и в направлении Константинополя. Враг активно задействовал авиацию для ударов на направлении.

На Приднепровском направлении российские захватчики безрезультатно атаковали наши позиции один раз.

Обстановка на Севере

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ применяет артиллерию и БпЛА по районам украинских населенных пунктов.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

"Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. Авиация врага наносит удары управляемыми авиационными бомбами по территории россии. В настоящее время известно о восьми авиационных ударах с применением 14 КАБ и 445 артиллерийских обстрелов. Украинские воины за минувшие сутки отбили на данном направлении 47 атак захватнической армии", - отмечают в Генштабе.

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Силы обороны Украины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.