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Россияне дважды атаковали в районах Старицы и Волчанска, активно привлекали бомбардировочную авиацию. Их потери за сутки составляют 99 человек, - ОТГ "Харьков"

Ситуація на Харківщині 5 січня

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки враг потерял почти сто человек.

Об этом говорится в сводке об обстановке в операционной зоне ОТГ "Харьков" по состоянию на 9:00 5 января, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов, 37 НАР, а также 29 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 374 обстрелов позиций защитников Украины.

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Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 99 существ, из них безвозвратные - 34, санитарные - 64, пленные - 1.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:

  • 1 танк;
  • 3 боевые бронированные машины;
  • 3 артиллерийские системы;
  • 13 автомобилей;
  • 5 единиц спецтехники;
  • 36 БпЛА.

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Кроме того уничтожено:

  • 77 укрытий для личного состава;
  • 3 стартовые позиции запуска БпЛА;
  • 2 места хранения горюче-смазочных материалов.

Автор: 

боевые действия (4092) Волчанск (390) Харьковская область (840) Старица (7) война в Украине (3998)


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