Россияне дважды атаковали в районах Старицы и Волчанска, активно привлекали бомбардировочную авиацию. Их потери за сутки составляют 99 человек, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки враг потерял почти сто человек.
Об этом говорится в сводке об обстановке в операционной зоне ОТГ "Харьков" по состоянию на 9:00 5 января, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация на Харьковщине
За прошедшие сутки произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов, 37 НАР, а также 29 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 374 обстрелов позиций защитников Украины.
Потери армии РФ
Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 99 существ, из них безвозвратные - 34, санитарные - 64, пленные - 1.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:
- 1 танк;
- 3 боевые бронированные машины;
- 3 артиллерийские системы;
- 13 автомобилей;
- 5 единиц спецтехники;
- 36 БпЛА.
Кроме того уничтожено:
- 77 укрытий для личного состава;
- 3 стартовые позиции запуска БпЛА;
- 2 места хранения горюче-смазочных материалов.
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