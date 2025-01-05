Россияне дважды атаковали в районах Старицы и Волчанска, активно привлекали бомбардировочную авиацию. Их потери за сутки составляют 99 человек, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. За сутки враг потерял почти сто человек.

Об этом говорится в сводке об обстановке в операционной зоне ОТГ "Харьков" по состоянию на 9:00 5 января, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Харьковщине

За прошедшие сутки произошло две вражеские атаки в районах населенных пунктов Старица и Волчанск, к тому же противник активно привлекал бомбардировочную авиацию. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 5 КАБов, 37 НАР, а также 29 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 374 обстрелов позиций защитников Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ дважды пытались штурмовать в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 72 человека и 67 единиц вооружения и техники, - ОТГ "Харьков"

Потери армии РФ

Силы обороны продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов. Так, потери врага за минувшие сутки составляют 99 существ, из них безвозвратные - 34, санитарные - 64, пленные - 1.

Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 61 единицу вооружения и военной техники, в частности:

1 танк;

3 боевые бронированные машины;

3 артиллерийские системы;

13 автомобилей;

5 единиц спецтехники;

36 БпЛА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На юге приоритетом для врага остается островная зона в устье Днепра, россияне не прекращают штурмов, - Силы обороны

Кроме того уничтожено: