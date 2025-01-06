На востоке враг штурмует позиции ВСУ с применением бронетехники, продолжаются боевые действия в городской застройке Курахово, - ОСГВ "Хортица"

Российские захватчики безуспешно штурмовали позиции защитников на Харьковском, Купянском, Лиманском и Северском направлении. Применили бронетехнику на Торецком и Покровском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки противник безуспешно атаковал наши позиции в Волчанске - на Харьковском направлении и в районах Новой Кругляковки и Загрызово - на Купянском направлении. Также без успеха противник проводил штурмовые действия в районах Надии, Тернов, Макеевки и Лозовой - на Лиманском направлении и в населенном пункте Белогоровка - на Северском направлении.

На Краматорском направлении противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яре и в направлении Ступочек, а на Торецком направлении - штурмовал наши укрепления в Торецке. Также провел попытку штурмовых действий с применением бронетехники в направлении Щербиновки. ББМ врага вместе с десантом были уничтожены нашей артиллерией еще на подходе к рубежу выдвижения.

Враг атаковал наши позиции в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Променя, Лисовки, Песчаного и Соленого - на Покровском направлении. Силы обороны успешно противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление. В направлении Елизаветовки враг проводил штурмовые действия с применением бронетехники. Наши воины уничтожили один танк и две ББМ.

На Кураховском направлении противник проводит штурмовые действия в городской застройке Курахово, в направлении Петропавловки и Дачного. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытаются инфильтрироваться в наши боевые порядки.

На Времевском направлении враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак. За эти сутки он атаковал наши укрепления в районах Зеленовки, Константинополя и Нового Комара: успеха не имел.

Напомним, аналитики проекта DeepState сообщили, что российские войска продолжают захватывать территории в Донецкой области, в частности, рашисты продвинулись в Торецке, Зеленом и Петропавловке.

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