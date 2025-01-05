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Новости Война
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Враг пытается развить наступление на Покровском направлении. Силы обороны принимают меры по недопущению ухудшения тактического положения, - ОСГВ "Хортица"

Бойові дії на сході

За прошедшие сутки враг наступал по позиции защитников Украины на Харьковском, Лиманском, Краматорском, Покровском, Кураховском и Времевском направлениях.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки противник безуспешно штурмовал оборонительные рубежи наших войск в Волчанске и Старице - на Харьковском направлении и в районе Загрызово и Лозовой - на Купянском направлении. Для поддержки атакующих действий в районе Загрызово противник применял бронетехнику. При отражении атаки наши воины повредили две ББМ врага.

На Лиманском направлении противник проводил штурмовые действия в районе Надежды, Тернов, Новоегоровки, в Макеевке и в Серебрянском лесу. Успеха не имел.

Противник вел наступательные действия на Краматорском направлении: в Часовом Яре и в направлении Ступочек и Белой Горы, а на Торецком направлении - атаковал наши позиции в направлении Щербиновки и в Торецке. В результате огневого воздействия некоторые наши позиции были уничтожены. Продолжаются мероприятия по выявлению и уничтожению штурмовых групп противника, которые пытались инфильтрироваться в наши боевые порядки.

Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развить наступление на Покровском направлении. В течение суток враг атаковал в районах Миролюбовки, Лисовки, Песчаного, Шевченко, Славянки, Даченского, Соленого и Нововасильевки. Вследствие штурмовых действий и огневого воздействия некоторые наши позиции были разрушены. Принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения.

На Кураховском направлении противник активно проводил штурмовые действия в городской застройке Курахово и в направлении Янтарного и Дачного: атаки отбиты. Враг продолжает накапливать силы для дальнейших атак.

На Времевском направлении штурмовые группы противника проводили наступательные действия в районе Зеленовки и в направлении Константинополя. Противник успеха не имел, ухудшение тактического положения не допущено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска, - ГВА

Автор: 

война (1379) ОСГВ Хортица (374) боевые действия (4092) война в Украине (3998)


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"... вживання заходів для недопущення погіршення тактичного положення...". Це тепер так слово "жопа" називають? Все на що ОСУВ здатне. На словесну абракадабру,щоб бубачку не засмучувати.
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05.01.2025 08:45 Ответить
Ворог не "намагається просуватися" на Покровському напрямку, а кожного дня ПРОСУВАЄТЬСЯ! І зупинити його просування ЗСУ поки що ніяк не вдається!
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05.01.2025 09:39 Ответить
стараються бракованими мінами від держави.
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05.01.2025 10:08 Ответить
А наші все намагаються лізти в Курську область,навіщо це робиться???
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06.01.2025 11:54 Ответить
 
 