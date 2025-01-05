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Новости Война
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Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска, - ГВА

МВА про ситуацію в Куп’янську

Линия фронта проходит всего в двух километрах от города Купянск, что на Харьковщине. Российские захватчики постоянно бьют из всех типов оружия по центральной части населенных пунктов Купянской громады.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Купянской городской администрации Андрей Беседин, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы из всех типов вооружения, которые имеют сейчас россияне: не только управляемые авиабомбы, но и систем залпового огня, и БПЛА различного типа - "Молния", которая охотится за автомобилями, и FPV-дроны, которые россияне применяют в большом количестве. Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска. Ковшаровка, Купянск-Узловой немного дальше, но это расстояние миномета, FPV-дрона",- рассказал чиновник.

По словам Беседина, из 257 многоквартирных домов, которые есть на территории Купянской громады, не осталось ни одного уцелевшего.

Кроме этого, он рассказал, что сейчас на Купянщине остаются 3300 гражданских людей, 900 из них - на левобережье громады, где третий месяц отсутствует какая-либо инфраструктура.

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"Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях", - рассказал чиновник.

Глава МВА добавил, что на правобережье остается гражданская инфраструктура и работают службы и госорганы.

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Автор: 

эвакуация (2076) Харьковская область (830) Купянск (638) война в Украине (3998)


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Топ комментарии
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Перші три винищувачі Mirage 2000-5F можуть доставити до України до 20 січня 2025, повідомляє мілітарний портал Avions Legendaires. Винищувачі із запасів військово-повітряних і космічних сил Франції були модифіковані за допомогою ******** технологій для більш ефективної боротьби, пише портал.
Франція оптимізувала Mirage 2000-5F так, щоб вони могли нести й запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow. Нове обладнання надасть можливість літакам стати чимось «набагато більшим, ніж перехоплювачі, якими вони є сьогодні». Зрештою, з українським маркуванням випустять 12 винищувачів.
Окремі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але зараз лише здійснюють тренувальні польоти.
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05.01.2025 01:45
+7
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05.01.2025 01:49
+7
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05.01.2025 01:52
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Перші три винищувачі Mirage 2000-5F можуть доставити до України до 20 січня 2025, повідомляє мілітарний портал Avions Legendaires. Винищувачі із запасів військово-повітряних і космічних сил Франції були модифіковані за допомогою ******** технологій для більш ефективної боротьби, пише портал.
Франція оптимізувала Mirage 2000-5F так, щоб вони могли нести й запускати крилаті ракети SCALP-EG і Storm Shadow. Нове обладнання надасть можливість літакам стати чимось «набагато більшим, ніж перехоплювачі, якими вони є сьогодні». Зрештою, з українським маркуванням випустять 12 винищувачів.
Окремі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але зараз лише здійснюють тренувальні польоти.
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05.01.2025 01:45 Ответить
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05.01.2025 01:49 Ответить
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05.01.2025 01:52 Ответить
F-16 все, тепер нова вундервафля?
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05.01.2025 08:25 Ответить
Потрібно брати все, що дають
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05.01.2025 08:27 Ответить
Три вундервафлі?
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05.01.2025 08:36 Ответить
Навіть один Mirage 2000-5F з крилатою ракетою SCALP-EG і Storm Shadow може зробити велику справу.
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05.01.2025 08:45 Ответить
Для цих літаків потрібно окремі екіпажі і окремий персонал.У французів майже все своє в НАТО.
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05.01.2025 08:56 Ответить
Треба брати. і передавати кацапам. ЗЕрмак через свою мережу про те подбає..
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05.01.2025 13:30 Ответить
Не пиши єрунди.Твого єрмака, є за що судити і без видумок дитячих.
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05.01.2025 16:10 Ответить
Хіба фошизди таке робили????
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05.01.2025 02:26 Ответить
2 кілометри від центру Куп'янська чи від міста ?
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05.01.2025 09:07 Ответить
Від околиці лівобережної частини, якщо рахувати від очисних.
На самому ділі - це панічна заява. Підари там знаходяться вже як місяці 3. Ото долізли і все поки що, далі ніяк. Було декілька штурмів в цій зоні. Результат завжди однаковий - підари прориваються на броні в наші бойові порядки, збрасують десант, потім ми палимо всю броні і 2-3 дні чистими зону від льоліків.
Я не буду говорити, що прям все офігенно, але і не так погано, як в статті.
Більше турбують, звісно, вклинювання в районі Дворічної і Колесниківки.
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05.01.2025 10:47 Ответить
Так вот ты какой - План Перемоги!
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06.01.2025 00:09 Ответить
 
 