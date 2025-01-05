Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска, - ГВА

Линия фронта проходит всего в двух километрах от города Купянск, что на Харьковщине. Российские захватчики постоянно бьют из всех типов оружия по центральной части населенных пунктов Купянской громады.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Купянской городской администрации Андрей Беседин, передает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

"Обстрелы из всех типов вооружения, которые имеют сейчас россияне: не только управляемые авиабомбы, но и систем залпового огня, и БПЛА различного типа - "Молния", которая охотится за автомобилями, и FPV-дроны, которые россияне применяют в большом количестве. Линия фронта проходит в двух километрах от центра Купянска. Ковшаровка, Купянск-Узловой немного дальше, но это расстояние миномета, FPV-дрона",- рассказал чиновник.

По словам Беседина, из 257 многоквартирных домов, которые есть на территории Купянской громады, не осталось ни одного уцелевшего.

Кроме этого, он рассказал, что сейчас на Купянщине остаются 3300 гражданских людей, 900 из них - на левобережье громады, где третий месяц отсутствует какая-либо инфраструктура.

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"Малое количество людей выезжает, особенно с левобережья Купянской громады, где ситуация критическая. Критическая уже более трех месяцев, там нет ни света, ни газа, ни водоснабжения, никаких социальных услуг, магазинов, аптек, больницы. Там остается более 900 человек, в основном пожилые люди, которые категорически отказываются выезжать, находясь в нечеловеческих условиях", - рассказал чиновник.

Глава МВА добавил, что на правобережье остается гражданская инфраструктура и работают службы и госорганы.

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