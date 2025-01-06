Вскоре на Европу могут давить, чтобы достичь соглашения с Россией, - Сикорский

Украина заслуживает справедливого мира, поэтому Европа должна сделать все, чтобы улучшить позицию Киева на потенциальных переговорах с РФ.

Об этом во время выступления на тридцатой конференции послов в Париже заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре мы можем столкнуться с сильным давлением, чтобы достичь соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться рассудительная Европа? Безусловно, не простую сделку, которая позволит Москве восстановить свою силу. Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры. Россия гораздо слабее, чем думают многие европейцы", - отмечает он.

Сикорский отметил, что Украина заслуживает и нуждается в мире.

"Но это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция", - сказал глава МИД Польши.

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По его словам, Европа не должна накладывать жесткие временные ограничения на поддержку Украины, поскольку это будет побуждать Россию продолжать войну.

"Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на будущих переговорах", - добавил глава польской дипломатии.