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Вскоре на Европу могут давить, чтобы достичь соглашения с Россией, - Сикорский

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський

Украина заслуживает справедливого мира, поэтому Европа должна сделать все, чтобы улучшить позицию Киева на потенциальных переговорах с РФ.

Об этом во время выступления на тридцатой конференции послов в Париже заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вскоре мы можем столкнуться с сильным давлением, чтобы достичь соглашения с Москвой. Но на какую сделку может согласиться рассудительная Европа? Безусловно, не простую сделку, которая позволит Москве восстановить свою силу. Европа гораздо сильнее, чем считают российские лидеры. Россия гораздо слабее, чем думают многие европейцы", - отмечает он.

Сикорский отметил, что Украина заслуживает и нуждается в мире.

"Но это должен быть мир на справедливых условиях, а не капитуляция", - сказал глава МИД Польши.

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По его словам, Европа не должна накладывать жесткие временные ограничения на поддержку Украины, поскольку это будет побуждать Россию продолжать войну.

"Вместо этого мы должны сделать все возможное, чтобы улучшить позицию Киева на будущих переговорах", - добавил глава польской дипломатии.

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Европа (1867) переговоры (4985) Сикорский Радослав (417) война в Украине (4082)


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Весь світ не може вбити одного гандона, який погрожує вбити весь світ.

От без тіорії заговора шось не дуже понятно чому так
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06.01.2025 21:44 Ответить
А Кадиров краще?
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10.01.2025 17:23 Ответить
От шо то за така херня отой справедливий мір? Сікорський, зеленський тощо, пояснить шо воно таке отой справедливий мір вашій уяві.
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06.01.2025 21:47 Ответить
Это значит не на условиях х-ла.
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06.01.2025 21:59 Ответить
Шо ви один одного закликаєте - в Польщі є Міг - 29 - то поставте в Украіну
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06.01.2025 22:20 Ответить
Справедливо - це обмін усіх людей і территорій на усіх. Та виплата репарацій.
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06.01.2025 23:07 Ответить
То придушіть гундосого самодура, бо з ним крім капітуляції, на горизонті нічого не видно!
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06.01.2025 23:30 Ответить
Пане Сікорський, а що на Вашу думку, є "справедливими умовами"? Невже кордони 1991 року, як того вимагає Статут ООН?
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07.01.2025 00:03 Ответить
А хто буде тиснути на Європу ?
Америка, яку відділяє океан ?
Чи Ізраіль руками Америки ?
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07.01.2025 10:42 Ответить
 
 