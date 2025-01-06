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Новости Война
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Пограничники уничтожили 5 складов БК, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, антенну связи и пехоту противника. ВИДЕО

Бойцы бригады "Помста" на Краматорском направлении в течение нескольких дней уничтожили 5 складов БК, 4 склада ГСМ, 2 генератора, бронированную ремонтно-эвакуационную машину, 3 единицы автотранспорта, антенну связи, ряд вражеских укрытий и пехоту противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцов опубликована в телеграм-канале Госпогранслужбы.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) Госпогранслужба (6463) уничтожение (7001)


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Красивая работа!!!!
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06.01.2025 22:29 Ответить
Ось це справжні прикордонники.
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06.01.2025 22:35 Ответить
 
 