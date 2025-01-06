Точными ударами из БпЛА Силы обороны уничтожили дорогостоящий ЗРК "Бук-М1" россиян. ВИДЕО
На прошлой неделе Нацгвардейцы точными ударами с БпЛА уничтожили дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук-М1".
Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Новый год - новые боевые достижения Национальной гвардии. Эффективная разведка в сочетании с четкой боевой работой - залог качественной демилитаризации вражеской армии, которую можно увидеть на видео", - отметил Клименко.
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Яр Холодний
показать весь комментарий06.01.2025 20:45 Ответить Мне нравится 12
Ol Ol #584272
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GAYYASHEK
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