Точными ударами из БпЛА Силы обороны уничтожили дорогостоящий ЗРК "Бук-М1" россиян. ВИДЕО

На прошлой неделе Нацгвардейцы точными ударами с БпЛА уничтожили дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук-М1".

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Новый год - новые боевые достижения Национальной гвардии. Эффективная разведка в сочетании с четкой боевой работой - залог качественной демилитаризации вражеской армии, которую можно увидеть на видео", - отметил Клименко.

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