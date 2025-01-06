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Точными ударами из БпЛА Силы обороны уничтожили дорогостоящий ЗРК "Бук-М1" россиян. ВИДЕО

На прошлой неделе Нацгвардейцы точными ударами с БпЛА уничтожили дорогостоящий зенитно-ракетный комплекс оккупантов "Бук-М1".

Об этом сообщил Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Новый год - новые боевые достижения Национальной гвардии. Эффективная разведка в сочетании с четкой боевой работой - залог качественной демилитаризации вражеской армии, которую можно увидеть на видео", - отметил Клименко.

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война (1380) уничтожение (7001) Национальная гвардия (2130) ЗРК (202)


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Молодці! "Замочили" разом з боєкомплектом... Не встиг напаскудить. Дві ракети зійшли з направляючих, з "похідного положення" та пішли по "горизонталі" - вздовж дороги... І екіпаж в зборі - бо перебиралися на іншу позицію... Підсмажився прямо "в салоні".
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06.01.2025 20:45 Ответить
Наче форсаж увімкнув!
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07.01.2025 10:09 Ответить
Натуральна димова завіса😅😹😹🤣🤣🤣
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06.01.2025 21:20 Ответить
 
 