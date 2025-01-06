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Нацгвардейцы сбили три дорогостоящих дрона-разведчика россиян - "Орлан-10" и два SuperCam S350. ВИДЕО

Военнослужащие 3-й бригады оперативного назначения держат оборону на Запорожском направлении. Нацгвардейцы уничтожают технику и средства связи противника. Расчет FPV-перехватчиков бригады "Спартан" сбил три мощных дрона-разведчика россиян - "Орлан-10" и два SuperCam S350.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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"Разведывательные дроны поднимаются на высоту от 2 до 4 километров, дальность полета составляет от 240 до 600 километров. Сбить их крайне трудно, как и найти воздушные цели в небе. Поражение этих БпЛА зависит от многих факторов, начиная с погодных условий и заканчивая профессиональными качествами пилота", - сообщили в соцсети.

Эти БпЛА считаются одними из передовых в арсенале армии РФ. Враг активно применяет их для сбора разведданных на переднем крае и в глубине полос ответственности Сил обороны Украины.

"На официальных источниках точная стоимость БПЛА не разглашается. Но известно, что год назад при заключении контракта на покупку этих дронов один беспилотник стоил Беларуси $406 422", - отметил Юрий Бутусов.

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Автор: 

армия РФ (19350) беспилотник (3637) война (1380) уничтожение (7001) Национальная гвардия (2130)


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Респект!!!
Крутые сталкеры.....
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06.01.2025 19:19 Ответить
++
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06.01.2025 19:53 Ответить
Такі новини мені дуже подобаються, а то кругом одна чорнуха…
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06.01.2025 21:15 Ответить
 
 