Двое российских захватчиков покидают горящий УАЗ и убегают оттуда изо всех сил. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта за неделю ликвидировали до 10 российских захватчиков, а также уничтожили вражеский мотоцикл и УАЗ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы опубликована в соцсети.
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Vik Tor #521724
показать весь комментарий06.01.2025 20:36 Ответить Мне нравится 2
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