Двое российских захватчиков покидают горящий УАЗ и убегают оттуда изо всех сил. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта за неделю ликвидировали до 10 российских захватчиков, а также уничтожили вражеский мотоцикл и УАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы опубликована в соцсети.

Смотрите также: Аэробомбер 30-й ОМБр ликвидировал двух оккупантов, пытавшихся скрыться по траншее. ВИДЕО