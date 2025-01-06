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Двое российских захватчиков покидают горящий УАЗ и убегают оттуда изо всех сил. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта за неделю ликвидировали до 10 российских захватчиков, а также уничтожили вражеский мотоцикл и УАЗ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментом боевой работы опубликована в соцсети.

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Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) ликвидация (3581) 40 артиллерийская бригада (33)


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06.01.2025 20:36 Ответить
 
 