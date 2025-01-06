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Новости Видео Война
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Спецназовцы зачистили здание от оккупантов и взяли в плен россиянина: "Тебе повезло, ты будешь жить". ВИДЕО

Спецназовцы 4-го отдельного отряда ЦСН "Омега" зачистили здание, где засели оккупанты.

На опубликованном видео - боевая работа в многоэтажке в городе Торецк. Группа спецназовцев постепенно проверяла здание и обнаружила российских захватчиков, которые засели в подвальном помещении, информирует Цензор.НЕТ.

В ходе зачистки один из раненых оккупантов сдался в плен, все остальные были ликвидированы. На видео слышно, как спецназовцы общаются с пленным: "Тебе повезло, ты будешь жить".

Смотрите также: Аэробомбер 30-й ОМБр ликвидировал двух оккупантов, пытавшихся скрыться по траншее. ВИДЕО

"Боевая работа в урбанизированной местности чрезвычайно сложная и рискованная. Ведь здесь враг может засесть где угодно. Кроме того, в любой момент по зданию может работать вражеская артиллерия и дроны", - добавили нацгвардейцы.

Смотрите также: Двое российских захватчиков покидают горящий УАЗ и убегают оттуда изо всех сил. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19350) война (1380) плен (2616) Донецкая область (9734) Национальная гвардия (2130) Торецк (464) Бахмутский район (404)


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Топ комментарии
+10
Жить то будет а только зачем?
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06.01.2025 18:45
+5
Оливку в потилицю і все .
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06.01.2025 18:54
+5
А може справді нах вони потрібні?
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06.01.2025 19:01
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Спецпризначенці працюють у складних та екстримальних умовах. Вони протистоять озброєним та небезпечним злочинцям, звільняють заручників та виконують інші ризиковані операції.
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06.01.2025 18:44 Ответить
Жить то будет а только зачем?
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06.01.2025 18:45 Ответить
Это гамно поменяют на пленных солдат ВСУ. Или вы думаете ***** на той неделе отдал почти двести пленных просто так, жест доброй воли?
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06.01.2025 19:04 Ответить
Оливку в потилицю і все .
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06.01.2025 18:54 Ответить
Хм. Тобто ти пропонуєш українським військовим розстрілювати в потилиці тих, хто здається? І з яких формується обмінний фонд на наших полонених? Ти зовсім кінчений?
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06.01.2025 20:48 Ответить
Палишся, ваня.
Здєся водкі нєтуті - дамой іді!
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06.01.2025 21:36 Ответить
А може справді нах вони потрібні?
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06.01.2025 19:01 Ответить
Налови собі САМОТУЖКИ - і питай тоді себе та вирішуй, потрібні вони чи ні. А ці - гарантовано потрібні.
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06.01.2025 20:49 Ответить
Квартал -95......
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06.01.2025 19:04 Ответить
Нічому життя не вчить. І чого ж це кацапське сміття має жити? А вас вони розстрілюють.
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06.01.2025 20:47 Ответить
Наскільки я знаю, розстрілювати полонених та тих, хто здається - вчать кацапи. Тобто, ти пропонуєш перейняти цей "досвід" у мародерів, гвалтівників та загарбників.

Дозволь питання: ти зовсім кінчений?
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06.01.2025 20:51 Ответить
А ось прибігла худоба яку можна безкарно різати. Йди повчись у чеченців як поводитись з кацапським лайном. Саме тому кацапи сцуться перед чеченцями і бояться хоч щось проти сказати, а з тебе, хохла, регучуть та з радістю їдуть на війну в Україну.
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06.01.2025 20:57 Ответить
..гранатк1))- зразу й спочатку пару штучок))
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06.01.2025 21:19 Ответить
странная зачистка. больше похоже что ребята блокированы на верхних этажах и прорываются в низ. идут по леснице с верху в низ. проверяя квартиры, что бы не опопасть в полное окружение (и с верху и с низу). раненного в плен берут на первом этаже. у него за спиной на стене висят почтовые ящики.
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06.01.2025 21:39 Ответить
Нічого не зрозуміло… ЧТА!?
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07.01.2025 03:44 Ответить
 
 