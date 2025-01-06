Спецназовцы зачистили здание от оккупантов и взяли в плен россиянина: "Тебе повезло, ты будешь жить". ВИДЕО
Спецназовцы 4-го отдельного отряда ЦСН "Омега" зачистили здание, где засели оккупанты.
На опубликованном видео - боевая работа в многоэтажке в городе Торецк. Группа спецназовцев постепенно проверяла здание и обнаружила российских захватчиков, которые засели в подвальном помещении, информирует Цензор.НЕТ.
В ходе зачистки один из раненых оккупантов сдался в плен, все остальные были ликвидированы. На видео слышно, как спецназовцы общаются с пленным: "Тебе повезло, ты будешь жить".
"Боевая работа в урбанизированной местности чрезвычайно сложная и рискованная. Ведь здесь враг может засесть где угодно. Кроме того, в любой момент по зданию может работать вражеская артиллерия и дроны", - добавили нацгвардейцы.
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