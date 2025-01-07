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Минветеранов увольняет заместителя министра Величко-Трифонюк из-за неэтичного поведения в отношении подчиненного-ветерана

заступниця міністра Величко-Трифонюк

Министерство по делам ветеранов объявило об увольнении с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции Русланы Величко-Трифонюк. Это произошло после того, как ветеран, который работал в министерстве, заявил об оскорблениях со стороны руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В ведомстве заявили, что осуждают поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.д., и "никакие обстоятельства не могут быть оправданием". Кроме того, назначена служебная проверка для выявления фактов и обстоятельств, о которых указано в обнародованной информации.

Также Кабинету Министров прислали документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Именно ее в соцсетях обвиняли в унижении ветеранов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 459 специалистов по сопровождению ветеранов уже трудоустроены, - Минветеранов

Отметим, что известный волонтер и экс-военный Евгений Шибалов, который прошел российский плен, заявил, что увольняется из Минветеранов из-за унижения от руководства.

"За неполные полгода из изнурительных мотивационных речей руководства я узнал о себе много интересного. В частности, что я: "долбо#об", "них#я не делаю", "занимаюсь какой-то ху#той", "считаю себя дох#я экспертом", "вместо работы только пиарюсь и продаю себя" (кому?! Получается, что Uber'у...). А! И что у меня "мягкий х#й"", - написал Шибалов.

Автор: 

ветераны (1107) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+35
А шо , в шоблі зеленських 🤡 ,є хтось ,хто з етікою зустрічався ? Там майже всі , по фені ботають , торчки хронічні ...
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06.01.2025 23:53
+35
суть конфлікту у тому, що в Ізраїлі більшість державних діячів бойові Генерали запасу чи у відставці (Моше Даян, Шимон Перес і т.д.), як і інші держслужбовці, а

в Україні ветерани звільняються з держслужби через знущання " какіх разніц"

якщо не приймемо Ізраїльську модель суспільного устрою, то здохнемо від рашистів
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07.01.2025 00:06
+33
"Що у кого болить - той про те й говорить...". Якщо людина починає публічно звинувачувать іншу у "сексуальній нездатності", (хоча причина конфлікту лежить в іншій області) - значить у цієї людини , проблеми сексуального плану... Їй не вистачає уваги протилежної статі, і вона з-за цього страшно комплексує...
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06.01.2025 23:50
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Совдепівські звички, у так званній держСлужбі, щоденно дають себе знати! Яка влада Нацдержслужба, такі і наслідки!
Допоки на держслужбу, не будуть призначати тих, хто пройшов реальну службу на фронті щодо захисту України, так воно і далі буде!
То послиці, то віцепремєри з міністрами в Уряді та їх друзі на посадах радників, помічників, ....
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07.01.2025 08:22 Ответить
Та яка там совдепія? Що ви знаєте про совдепію? При совдепії на партійну, комсомольську роботу чи роботу у виконкомах рад призначали лише за наявності не менше року роботи за спеціальністю. Подивіться її біографію. Яка у неї спеціальність? Вона у трьох ВНЗ навчається одночасно і шариться по громадських організаціях.
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07.01.2025 08:34 Ответить
потужні трускавецькі кадри Найпотужнішого..дякуючи 73-м відсоткам баранів в "слуги" зібрався весь непотріб що тільки можна було зібрати
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07.01.2025 09:28 Ответить
Інших кадрів у зебанди нема та й не буде, тільки невигласи ,злодюжки,нікчеми та зрадники
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07.01.2025 09:42 Ответить
а шо такое.....

https://www.facebook.com/profile.php?id=100089340934899&__tn__=-UC*F Євген Шибалов

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAC3ijJioNDsjAcdBoh3Pfx4nDmFu5LN4dU4RBAvUnqPVBNNymzYWcXC3cBkiyrsl&id=100089340934899&__tn__=%2CO*F 24 сентябрь 2024 г. ·

Чим може займатися ветеран у такій пізній час?

Звісно ж, разом зі своєю улюбленою шефинею https://www.facebook.com/ruslana.velychko?__tn__=-]K*F Руслана Величко працювати для інших ветеранів!

Ненормований робочий день, ось так він виглядає…

P.S. Не найкращий пост, щоби запрошувати на роботу у https://www.facebook.com/mva.gov.ua?__tn__=-]K*F Мінветеранів, да? Але ви все одно приходьте

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07.01.2025 10:42 Ответить
Ух! Неочікувано... щось між ними сталося-з'їб@лося.
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07.01.2025 21:50 Ответить
сам побачив був у шоці...якісь вони всі прикукурені,кого наближає до себе зелена погань...
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08.01.2025 12:58 Ответить
Коментарі огидніші за новину. Особливо анекдоти від старих імпотентів.
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07.01.2025 11:23 Ответить
Фемка чи шо? Ти ето, завʼязуй, бо це матиме наслідки для людства
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07.01.2025 12:01 Ответить
Ухилянт чи шо?
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07.01.2025 12:09 Ответить
А спорим, шо ця пі..да вспливе десь за півроку в іншому міністерстві, коли ви всі забудете, як її звали?
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07.01.2025 11:58 Ответить
Ти б з цього б починав опис, А! І що в мене "мʼякий х#й"", це головне, а то воду на пів сторінки лив.
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07.01.2025 14:06 Ответить
Всі контори які нібито опікуються ветеранами тупо самі по собі. Ветерани їм тільки заважають "працювати"- пиляти бюджет.
А до ветеранів відношення ось таке: лікар дала направлення на УЗД, в одній поліклініці сказали зробимо через місяць бо черга (повідомив що я УБД, сказали якщо не діючий військовий то в чергу), в іншій теж черга на місяць, але з УБД послали до завідуючої , щоб домовився. Домовився!
Про безкоштовні ліки для УБД лікарі поняття не мають.
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07.01.2025 14:40 Ответить
Я обурювався, читаючи її коментарі про нього, поки не дійшов до її коментаря про його млявий член. Тоді я її цілком зрозумів. Зі справжньою леді так не поводишся 😁 Це потрібно було зробити з бiльш твердим членом і набагато глибшe. Дві шишки, мінімум.
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07.01.2025 15:31 Ответить
Карабєльная сасна.
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07.01.2025 20:39 Ответить
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