Минветеранов увольняет заместителя министра Величко-Трифонюк из-за неэтичного поведения в отношении подчиненного-ветерана
Министерство по делам ветеранов объявило об увольнении с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции Русланы Величко-Трифонюк. Это произошло после того, как ветеран, который работал в министерстве, заявил об оскорблениях со стороны руководства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
В ведомстве заявили, что осуждают поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.д., и "никакие обстоятельства не могут быть оправданием". Кроме того, назначена служебная проверка для выявления фактов и обстоятельств, о которых указано в обнародованной информации.
Также Кабинету Министров прислали документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Именно ее в соцсетях обвиняли в унижении ветеранов.
Отметим, что известный волонтер и экс-военный Евгений Шибалов, который прошел российский плен, заявил, что увольняется из Минветеранов из-за унижения от руководства.
"За неполные полгода из изнурительных мотивационных речей руководства я узнал о себе много интересного. В частности, что я: "долбо#об", "них#я не делаю", "занимаюсь какой-то ху#той", "считаю себя дох#я экспертом", "вместо работы только пиарюсь и продаю себя" (кому?! Получается, что Uber'у...). А! И что у меня "мягкий х#й"", - написал Шибалов.
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Допоки на держслужбу, не будуть призначати тих, хто пройшов реальну службу на фронті щодо захисту України, так воно і далі буде!
То послиці, то віцепремєри з міністрами в Уряді та їх друзі на посадах радників, помічників, ....
https://www.facebook.com/profile.php?id=100089340934899&__tn__=-UC*F Євген Шибалов
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0UAC3ijJioNDsjAcdBoh3Pfx4nDmFu5LN4dU4RBAvUnqPVBNNymzYWcXC3cBkiyrsl&id=100089340934899&__tn__=%2CO*F 24 сентябрь 2024 г. ·
Чим може займатися ветеран у такій пізній час?
Звісно ж, разом зі своєю улюбленою шефинею https://www.facebook.com/ruslana.velychko?__tn__=-]K*F Руслана Величко працювати для інших ветеранів!
Ненормований робочий день, ось так він виглядає…
P.S. Не найкращий пост, щоби запрошувати на роботу у https://www.facebook.com/mva.gov.ua?__tn__=-]K*F Мінветеранів, да? Але ви все одно приходьте
Меньше
А до ветеранів відношення ось таке: лікар дала направлення на УЗД, в одній поліклініці сказали зробимо через місяць бо черга (повідомив що я УБД, сказали якщо не діючий військовий то в чергу), в іншій теж черга на місяць, але з УБД послали до завідуючої , щоб домовився. Домовився!
Про безкоштовні ліки для УБД лікарі поняття не мають.