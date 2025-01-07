Минветеранов увольняет заместителя министра Величко-Трифонюк из-за неэтичного поведения в отношении подчиненного-ветерана

Министерство по делам ветеранов объявило об увольнении с должности заместителя министра по вопросам европейской интеграции Русланы Величко-Трифонюк. Это произошло после того, как ветеран, который работал в министерстве, заявил об оскорблениях со стороны руководства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

В ведомстве заявили, что осуждают поведение, которое унижает честь и достоинство ветерана войны или любого человека, независимо от возраста, пола, национальности, социального статуса и т.д., и "никакие обстоятельства не могут быть оправданием". Кроме того, назначена служебная проверка для выявления фактов и обстоятельств, о которых указано в обнародованной информации.

Также Кабинету Министров прислали документы на увольнение Русланы Величко-Трифонюк с должности заместителя министра по делам ветеранов Украины по вопросам европейской интеграции. Именно ее в соцсетях обвиняли в унижении ветеранов.

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Отметим, что известный волонтер и экс-военный Евгений Шибалов, который прошел российский плен, заявил, что увольняется из Минветеранов из-за унижения от руководства.

"За неполные полгода из изнурительных мотивационных речей руководства я узнал о себе много интересного. В частности, что я: "долбо#об", "них#я не делаю", "занимаюсь какой-то ху#той", "считаю себя дох#я экспертом", "вместо работы только пиарюсь и продаю себя" (кому?! Получается, что Uber'у...). А! И что у меня "мягкий х#й"", - написал Шибалов.