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459 специалистов по сопровождению ветеранов уже трудоустроены, - Минветеранов

Мінветеранів про к-сть працівників із супроводу

По состоянию на сейчас, 459 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц уже трудоустроены. Еще 573 кандидата рекомендованы к трудоустройству.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, пишет"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"В регионах начали работу специалисты по сопровождению ветеранов. Комиссии рассмотрели 1382 заявления кандидатов на должности специалистов по сопровождению",- говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что сейчас уже трудоустроены 459 специалистов, а также рекомендованы к трудоустройству 573 кандидата, из которых почти треть - ветераны.

Напомним, что ранее правительство приняло постановление, которое определяет механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Также читайте: Подать заявление к специалисту по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц можно на платформе "є-Ветеран"
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1/3 ветеранів в складі органів з супроводу ветеранів - це багато чи ні?

Щось мені підказує (мабуть, досвід спілкування з "соціальними робітниками" мінсоцполітики та взагалі "держслужбовцями"), що 2/3 винайнятого персоналу взагалі нічого не знають про ветеранів та проблеми їх соціальної адаптації...
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18.12.2024 19:00 Ответить
Это инвестиционные няни по переводу пошли
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18.12.2024 22:23 Ответить
 
 