459 специалистов по сопровождению ветеранов уже трудоустроены, - Минветеранов
По состоянию на сейчас, 459 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц уже трудоустроены. Еще 573 кандидата рекомендованы к трудоустройству.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, пишет"Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
"В регионах начали работу специалисты по сопровождению ветеранов. Комиссии рассмотрели 1382 заявления кандидатов на должности специалистов по сопровождению",- говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что сейчас уже трудоустроены 459 специалистов, а также рекомендованы к трудоустройству 573 кандидата, из которых почти треть - ветераны.
Напомним, что ранее правительство приняло постановление, которое определяет механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.
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