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Подать заявление к специалисту по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц можно на платформе "є-Ветеран"

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Со 2 декабря на платформе "є-Ветеран" можно подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта услуга упростит процесс получения необходимой помощи, мероприятий по поддержке и улучшит коммуникацию между ветеранами войны, демобилизованными лицами и специалистами по сопровождению ветеранов.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сообщила, что сейчас к работе приступили 559 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц во всех регионах страны. Со следующего года количество специалистов увеличится.

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"Для эффективной работы специалистов по сопровождению было разработано онлайн-заявление о получении мер по поддержке, которое заполняет ветеран войны или другое лицо, имеющее право на услугу. Создан электронный кабинет специалиста для обработки таких заявлений и предоставления мер по поддержке", - рассказала она.

Кто может подать заявление

Подать заявление на получение мер по поддержке могут:

  • ветераны войны;
  • демобилизованные лица;
  • члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
  • члены семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;
  • пострадавшие участники Революции Достоинства, члены их семьи
  • лица, имеющие особые заслуги перед Родиной,
  • члены семьи лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время прохождения военной службы (в том числе члены семей пленных).

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В Минветеранов отметили, что после подачи заявления специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц свяжется с заявителем и обеспечит информационное сопровождение и поддержку, проконсультирует относительно получения статусов, льгот, услуг, прохождения реабилитации, трудоустройства, открытия собственного дела и тому подобное.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в бюджете следующего года предусмотрено 10,5 млрд грн на поддержку ветеранов.

Кроме того, правительство утвердило стратегию ветеранской политики, рассчитанную до 2030 года, а также одобрило операционный план по ее реализации.

Автор: 

ветераны (1107) Министерство по делам ветеранов (232) электронные услуги (98)


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