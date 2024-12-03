Подать заявление к специалисту по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц можно на платформе "є-Ветеран"

Со 2 декабря на платформе "є-Ветеран" можно подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.

Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, эта услуга упростит процесс получения необходимой помощи, мероприятий по поддержке и улучшит коммуникацию между ветеранами войны, демобилизованными лицами и специалистами по сопровождению ветеранов.

Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сообщила, что сейчас к работе приступили 559 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц во всех регионах страны. Со следующего года количество специалистов увеличится.

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"Для эффективной работы специалистов по сопровождению было разработано онлайн-заявление о получении мер по поддержке, которое заполняет ветеран войны или другое лицо, имеющее право на услугу. Создан электронный кабинет специалиста для обработки таких заявлений и предоставления мер по поддержке", - рассказала она.

Кто может подать заявление

Подать заявление на получение мер по поддержке могут:

ветераны войны;

демобилизованные лица;

члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;

члены семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;

пострадавшие участники Революции Достоинства, члены их семьи

лица, имеющие особые заслуги перед Родиной,

члены семьи лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время прохождения военной службы (в том числе члены семей пленных).

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В Минветеранов отметили, что после подачи заявления специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц свяжется с заявителем и обеспечит информационное сопровождение и поддержку, проконсультирует относительно получения статусов, льгот, услуг, прохождения реабилитации, трудоустройства, открытия собственного дела и тому подобное.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в бюджете следующего года предусмотрено 10,5 млрд грн на поддержку ветеранов.

Кроме того, правительство утвердило стратегию ветеранской политики, рассчитанную до 2030 года, а также одобрило операционный план по ее реализации.