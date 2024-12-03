Подать заявление к специалисту по сопровождению ветеранов и демобилизованных лиц можно на платформе "є-Ветеран"
Со 2 декабря на платформе "є-Ветеран" можно подать заявление к специалистам по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц.
Об этом сообщили в Министерстве по делам ветеранов, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, эта услуга упростит процесс получения необходимой помощи, мероприятий по поддержке и улучшит коммуникацию между ветеранами войны, демобилизованными лицами и специалистами по сопровождению ветеранов.
Министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова сообщила, что сейчас к работе приступили 559 специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц во всех регионах страны. Со следующего года количество специалистов увеличится.
"Для эффективной работы специалистов по сопровождению было разработано онлайн-заявление о получении мер по поддержке, которое заполняет ветеран войны или другое лицо, имеющее право на услугу. Создан электронный кабинет специалиста для обработки таких заявлений и предоставления мер по поддержке", - рассказала она.
Кто может подать заявление
Подать заявление на получение мер по поддержке могут:
- ветераны войны;
- демобилизованные лица;
- члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны;
- члены семьи погибшего (умершего) Защитника и погибшей (умершей) Защитницы Украины;
- пострадавшие участники Революции Достоинства, члены их семьи
- лица, имеющие особые заслуги перед Родиной,
- члены семьи лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах во время прохождения военной службы (в том числе члены семей пленных).
В Минветеранов отметили, что после подачи заявления специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц свяжется с заявителем и обеспечит информационное сопровождение и поддержку, проконсультирует относительно получения статусов, льгот, услуг, прохождения реабилитации, трудоустройства, открытия собственного дела и тому подобное.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что в бюджете следующего года предусмотрено 10,5 млрд грн на поддержку ветеранов.
Кроме того, правительство утвердило стратегию ветеранской политики, рассчитанную до 2030 года, а также одобрило операционный план по ее реализации.
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