Благополучие, уважение и национальная безопасность: Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года

Правительство утвердило стратегию ветеранской политики, рассчитанную до 2030 года, а также одобрило операционный план по ее реализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отмечается, стратегия охватывает все сферы от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни до возможностей ветеранов менять жизнь общества, региона и государства.

Стратегия имеет три цели:

благосостояние ветеранов и членов их семей, а также восстановление человеческого капитала (лечение, реабилитация и социальные гарантии);

поддержка уважения к ветеранам и чествование вклада погибших;

обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны путем отражения опыта ветеранов в Стратегии национальной безопасности, участие ветеранов в формировании национальной идентичности и подготовке к национальному сопротивлению

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Отмечается, что Правительство также утвердило изменения в программу зубопротезирования защитников и защитниц. Каждый ветеран сможет бесплатно лечить зубы на сумму до 25 000 гривен. Этой возможностью уже воспользовались около 11 000 украинцев, теперь ее действие продолжат.

Поддержка ветеранов

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.

Также Правительство приняло постановление, которое определяет механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Пункт о политике в отношении ветеранов - один из шагов "Плана устойчивости", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.