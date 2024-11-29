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Новости
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Благополучие, уважение и национальная безопасность: Кабмин одобрил стратегию ветеранской политики до 2030 года

Стратегія ветеранської політики

Правительство утвердило стратегию ветеранской политики, рассчитанную до 2030 года, а также одобрило операционный план по ее реализации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как отмечается, стратегия охватывает все сферы от начальных шагов в возвращении воина к гражданской жизни до возможностей ветеранов менять жизнь общества, региона и государства.

Стратегия имеет три цели:

  • благосостояние ветеранов и членов их семей, а также восстановление человеческого капитала (лечение, реабилитация и социальные гарантии);
  • поддержка уважения к ветеранам и чествование вклада погибших;
  • обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны путем отражения опыта ветеранов в Стратегии национальной безопасности, участие ветеранов в формировании национальной идентичности и подготовке к национальному сопротивлению

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Отмечается, что Правительство также утвердило изменения в программу зубопротезирования защитников и защитниц. Каждый ветеран сможет бесплатно лечить зубы на сумму до 25 000 гривен. Этой возможностью уже воспользовались около 11 000 украинцев, теперь ее действие продолжат.

Поддержка ветеранов

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров утвердить Национальную стратегию ветеранской политики и Стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни.

Министерство обороны работает над приложением "Ветеран+" вместе с другими министерствами.

Также Правительство приняло постановление, которое определяет механизм обеспечения деятельности специалистов по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц в системе перехода от военной службы к гражданской жизни.

Пункт о политике в отношении ветеранов - один из шагов "Плана устойчивости", представленного президентом Украины Владимиром Зеленским.

Автор: 

ветераны (1106) Кабмин (14025) стратегия (191)


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Топ комментарии
+6
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29.11.2024 15:09
+4
Коли держава за когось береться, то чомусь моторошно становиться!
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29.11.2024 15:08
+3
А як ти хотыв? Зайдуть на ВЛК хворими, а вийдуть здоровими!
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29.11.2024 15:38
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Шмигаль прочитав книжку по Ходжу Насередина. Главу про віслька, падішаха та Ходжу.
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29.11.2024 15:02 Ответить
Коли держава за когось береться, то чомусь моторошно становиться!
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29.11.2024 15:08 Ответить
про їх "турботу" про інвалідів та поранених, виходячи з сьогодення, взагалі страшно навіть подумати ((.
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29.11.2024 15:32 Ответить
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29.11.2024 15:09 Ответить
Катлєта Тищенко погодив цю стратегію?
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29.11.2024 15:10 Ответить
Стратегія Плану Політики - ПОТУЖНО! НЕЗЛАМНО!
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29.11.2024 15:26 Ответить
та просто підуть під стратегією, лозунгом та шляхом постсовка, розвитою пропарашною формою якого й являються сьогодняшні керулі, знизу до верху- "мы вас туда не посылали!"(С).
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29.11.2024 15:29 Ответить
Кажіть що ВЖЕ зроблено !
Балаклія , ВЛК - до 1 хірурга сьогодні черга 145 чоловік !
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29.11.2024 15:32 Ответить
А як ти хотыв? Зайдуть на ВЛК хворими, а вийдуть здоровими!
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29.11.2024 15:38 Ответить
"Беру під особистий контроль"
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29.11.2024 15:58 Ответить
Яка повага до ветеранів, коли вони змушені вибивати собі законні пільги, якщо не дають хабаря. Або тих кого перевели у тил, ТЦК змушують крутити ухилянтів, які їх постійно провокують, ображають і не несуть жодного покарання.
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29.11.2024 18:20 Ответить
Багато планів і стратегій з гарними назвами, багато лозунгів і закликів на виході повний нуль
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29.11.2024 19:58 Ответить
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01.12.2024 16:50 Ответить
Наверное по этому я живу в другой стране,у меня же всё это было
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01.12.2024 16:51 Ответить
 
 