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Общественный совет при Минвете раскрыл властям потенциал для мобилизационного ресурса

Аудит мобресурсу серед силовиків та правоохоронців: звернення

Общественный совет при Министерстве ветеранов призывает власть провести немедленный аудит мобилизационного ресурса среди правоохранительных и силовых структур. Открытое письмо с предложениями по усилению оборонных резервов адресовано Верховной Раде Украины, правительству и профильным министрам, а также Генеральному штабу ВСУ.

Текст обращения за подписью председателя Общественного совета при Минветеранов Дмитрия Шатровского обнародован на официальной Facebook странице, передает Цензор.НЕТ.

Члены совета отмечают, что подход к мобилизации, который внедрен в государстве, демонстрирует очевидный перекос. Значительная часть государственных служащих и близких к госаппарату лиц являются забронированными, в то же время на службу мобилизуют людей, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи.

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По убеждению представителей общественности, в условиях жестокого противостояния с агрессором недопустимо пренебрегать большим количеством кадров, имеющих соответствующую подготовку и опыт. Они указывают на потенциальные резервы среди органов внутренних дел и специализированных служб, военизированную охрану Укрзализныци, полицию охраны, работников прокуратуры и судейского корпуса.

"Кроме того, особого внимания требует категория лиц, получающих пенсию по выслуге лет в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". По имеющейся информации, примерно 156 000 военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые не находятся на службе и не имеют другой занятости, могли бы составить весомый мобилизационный ресурс. Эти люди присягали на верность государству Украина и могут снова работать в его интересах", - говорится в обращении.

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Члены Общественного совета также отметили необходимость разработать конкретный план действий и законодательные инициативы, которые помогут усилить обороноспособность Украины.

Ранее освободить государство от расходов на содержание полиции охраны призвал ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко. По его словам, почти 16 000 "псевдо-полицейских" могли бы сформировать четыре дееспособные бригады и выполнять важные задачи на фронте, вместо того, чтобы охранять частные объекты.

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Автор: 

мобилизация (2761) Министерство по делам ветеранов (232)


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Топ комментарии
+13
Перші колони кацапів розбили якраз ті, які не вміли воювати і зброю не тримали в руках. Навчені професіонали і мусора десь ховалися. Тепер їхня черга прийшла.
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21.11.2024 16:42
+9
Мусора масово побігли оформлювати інвалідність.
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21.11.2024 16:38
+9
Вихали з країни 7 млн громадян а співробітників силових структур значно зрозла кількість , повлаштовували родичів на службу так що в кабінетах сидять на приставних стільцях , всім місць не вистачає .Так що все вірно , там мобілізаційний ресурс невичерпний .
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21.11.2024 17:18
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До речі, ахмєтов теж доклав лапку до перемоги гундосика, бо порох був не таким, тупонув чувак
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21.11.2024 16:18 Ответить
Не метінвеста,
А мінветі
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21.11.2024 16:57 Ответить
Абвгдейки підуть воювати... Та не смішіть, вони вже давно інваліди та ще й на всю голову...
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21.11.2024 16:21 Ответить
Нічого з цього не вийде. Бо владі потрібні цепні пси.

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21.11.2024 16:23 Ответить
Ну вы,блин,сравнили аристократа с шавками . Тут скорее подойдёт чихуахуа: 50% ненависти + 50% страха.
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21.11.2024 17:17 Ответить
на святое замахнулись!
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21.11.2024 16:24 Ответить
Доберуться і до мусорів, тцкашників і податківців. Не підуть же самі воювати.
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21.11.2024 16:36 Ответить
Це буде тільки після того як столицю у Львів перенесуть.
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21.11.2024 17:08 Ответить
"...підхід до мобілізації, який впроваджений у державі, демонструє очевидний перекіс..."

Немає тут ніякого "перекосу". Якщо в Україні мобілізаця примусова - то цей примус має хтось здійснювати. От ці здоровенні червоні морди "серед правоохоронних і силових структур" з посвідченнями інвалідів і мають завдання - здійснювати примусову мобілізацію.
А якщо мобілізувати їх - хто ж буде хапати на вулицях дядьків ?
Ніякого перекосу - пани і холопи...
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21.11.2024 16:29 Ответить
Який там ресурс серед військових та поліцейських пенсіонерів.... Ще задовго до, вони практикували отримання інвалідності в перший день пенсіонерства. А серед правоохоронців усіх сортів, ніхто ж не вміє воювати, їх мама не для того народила, і все таке. Про це вже не раз пояснювали суспільству різні керманичі.
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21.11.2024 16:30 Ответить
Перші колони кацапів розбили якраз ті, які не вміли воювати і зброю не тримали в руках. Навчені професіонали і мусора десь ховалися. Тепер їхня черга прийшла.
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21.11.2024 16:42 Ответить
Мусора масово побігли оформлювати інвалідність.
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21.11.2024 16:38 Ответить
Пошкутильгали, не паліть контору.
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21.11.2024 17:07 Ответить
Живу біля пожежної частини. Раніше там на парковці стояло кілька легковушок. Зараз панковка забита і на вулиці вздовж паркану пів десятка машин. А деякі йдуть на роботу пішки. Складається враження, що кількість пожежників на чергуванні зросла в кілька разів.
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21.11.2024 17:14 Ответить
Парковка
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21.11.2024 17:15 Ответить
Вихали з країни 7 млн громадян а співробітників силових структур значно зрозла кількість , повлаштовували родичів на службу так що в кабінетах сидять на приставних стільцях , всім місць не вистачає .Так що все вірно , там мобілізаційний ресурс невичерпний .
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21.11.2024 17:18 Ответить
Це питання вже давно перезріло! В України є більше півмільйона пенсіонерів до 60 років: військових, поліцейських і прокурорських, еменесників тощо.
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21.11.2024 17:29 Ответить
Давно назріла потреба і правильний шлях мобілізації з якого потрібно було починати.
Цивільні повинні тримати тил, економіку, забезпечення фронту, а не навпаки.
Всі ті силовики свого часу отримали фейкові статуси УБД від держави і роками грабували бюджет на мільярди грн. Тепер настав час віддавати борги.
Конституційний обов'язок захисту Батьківщини стосується в першу чергу їх усіх.
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21.11.2024 17:35 Ответить
За повідомленням видання Цензор, який не дозволяє відправити посилання на свою статтю - "Статус учасника бойових дій отримали 300,6 тис. осіб" Джерело: "
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21.11.2024 17:57 Ответить
На жаль, більшість з тих 160'000 осіб ("військових пенсіонерів до 60 років, які не працюють ніде") - є найгіршим мобілізаційним ресурсом України. Бо це гарантовані пристосуванці, які у військо та на держслужбу якраз і пішли, аби якомога раніше "на пенсію" піти з дуже важкої та виснажливої фізичної роботи - наприклад, перекладувальника папірчиків в МВС чи "контрольного закупівельника в борделях" в управлінні по запобіганню торгівлею людьми.
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21.11.2024 17:53 Ответить
Так мусорилы первыми должны идти на фронт вместе с тцкашниками. Почему они ещё тут? Вовка для них фартовый
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22.11.2024 09:33 Ответить
А якщо ще тцк і мусорів взяти то вийде півмільйона ухилянтів
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22.11.2024 10:13 Ответить
 
 