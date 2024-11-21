Общественный совет при Минвете раскрыл властям потенциал для мобилизационного ресурса

Общественный совет при Министерстве ветеранов призывает власть провести немедленный аудит мобилизационного ресурса среди правоохранительных и силовых структур. Открытое письмо с предложениями по усилению оборонных резервов адресовано Верховной Раде Украины, правительству и профильным министрам, а также Генеральному штабу ВСУ.

Текст обращения за подписью председателя Общественного совета при Минветеранов Дмитрия Шатровского обнародован на официальной Facebook странице, передает Цензор.НЕТ.

Члены совета отмечают, что подход к мобилизации, который внедрен в государстве, демонстрирует очевидный перекос. Значительная часть государственных служащих и близких к госаппарату лиц являются забронированными, в то же время на службу мобилизуют людей, которые по состоянию здоровья не могут выполнять боевые задачи.

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По убеждению представителей общественности, в условиях жестокого противостояния с агрессором недопустимо пренебрегать большим количеством кадров, имеющих соответствующую подготовку и опыт. Они указывают на потенциальные резервы среди органов внутренних дел и специализированных служб, военизированную охрану Укрзализныци, полицию охраны, работников прокуратуры и судейского корпуса.

"Кроме того, особого внимания требует категория лиц, получающих пенсию по выслуге лет в соответствии с Законом Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц". По имеющейся информации, примерно 156 000 военных пенсионеров в возрасте до 60 лет, которые не находятся на службе и не имеют другой занятости, могли бы составить весомый мобилизационный ресурс. Эти люди присягали на верность государству Украина и могут снова работать в его интересах", - говорится в обращении.

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Члены Общественного совета также отметили необходимость разработать конкретный план действий и законодательные инициативы, которые помогут усилить обороноспособность Украины.

Ранее освободить государство от расходов на содержание полиции охраны призвал ветеран и глава ОО "Украинское объединение "Мрия" Юрий Гудименко. По его словам, почти 16 000 "псевдо-полицейских" могли бы сформировать четыре дееспособные бригады и выполнять важные задачи на фронте, вместо того, чтобы охранять частные объекты.

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