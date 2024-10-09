У Мінветеранів думають, як вирішити проблему погіршення фінансового становища ветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів ведуть консультації, як розв'язати проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо цю проблематику, ми її проаналізували... Ми ведемо консультації, я наразі не можу давати жодних публічних обіцянок з цього питання. Але у нас є розуміння цього, і ми працюємо над тим, щоб зробити цей перехід. Це про екологію переходу, це про те, що "я воював і в мене було якесь грошове забезпечення, я звільняюсь і що далі, де мені брати гроші", – сказала вона на "Бізнес-сніданку з Forbes Україна".

Вона наголосила на важливості цього питання, зазначивши, що його наразі активно обговорюють.

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада внесла зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового.