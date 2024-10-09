БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Мінветеранів думають, як вирішити проблему погіршення фінансового становища ветеранів

У Міністерстві у справах ветеранів ведуть консультації, як розв'язати проблему погіршення фінансового становища ветеранів після демобілізації.

Про це повідомила міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо цю проблематику, ми її проаналізували... Ми ведемо консультації, я наразі не можу давати жодних публічних обіцянок з цього питання. Але у нас є розуміння цього, і ми працюємо над тим, щоб зробити цей перехід. Це про екологію переходу, це про те, що "я воював і в мене було якесь грошове забезпечення, я звільняюсь і що далі, де мені брати гроші", – сказала вона на "Бізнес-сніданку з Forbes Україна".

Вона наголосила на важливості цього питання, зазначивши, що його наразі активно обговорюють.

Читайте також: Кількість вакансій для ветеранів цьогоріч збільшилася на 82%. Яку роботу їм пропонують?. ІНФОГРАФІКА

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада внесла зміни до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", якими статус основного документа ветерана надається електронному посвідченню замість паперового.

ветерани (152) гроші (550) Міністерство у справах ветеранів (65)
Я вибачаюсь, може треба подумати про усіх пенсіонерів України.
09.10.2024 12:37 Відповісти
То так, але коли ти без ноги чи руки повернувся з фронту і ти наче герой, а по факту 400 грн і будь вільний бо державі ти більше не потрібен.
10.10.2024 15:02 Відповісти
І як думають?
Постійно і напружено?
Це в перервах між вирішенням власних "шкурняків"?
09.10.2024 13:20 Відповісти

