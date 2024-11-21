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Громадська рада при Мінветі розкрила владі потенціал для мобілізаційного ресурсу

Аудит мобресурсу серед силовиків та правоохоронців: звернення

Громадська рада при Міністерстві ветеранів закликає владу провести негайний аудит мобілізаційного ресурсу серед правоохоронних і силових структур. Відкритий лист з пропозиціями щодо посилення оборонних резервів адресований Верховній Раді України, уряду та профільним міністрам, а також Генеральному штабу ЗСУ.

Текст звернення за підписом голови Громадської ради при Мінветеранів Дмитра Шатровського оприлюднено на офіційній Facebook сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Члени ради наголошують, що підхід до мобілізації, який впроваджений у державі, демонструє очевидний перекіс. Значна частина державних службовців і близьких до держапарату осіб є заброньованими, водночас на службу мобілізують людей, які за станом здоров’я не можуть виконувати бойові задачі.

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На переконання представників громадськості, в умовах жорстокого протистояння з агресором неприпустимо нехтувати великою кількістю кадрів, які мають відповідну підготовку та досвід. Вони вказують на потенційні резерви серед органів внутрішніх справ та спеціалізованих служб, воєнізовану охорону Укрзалізниці, поліцію охорони, працівників прокуратури і суддівського корпусу.

"Крім того, особливої уваги потребує категорія осіб, які отримують пенсію за вислугою років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених від військової служби, та деяких інших осіб". За наявною інформацією, приблизно 156 000 військових пенсіонерів у віці до 60 років, які не перебувають на службі та не мають іншої зайнятості, могли б скласти вагомий мобілізаційний ресурс. Ці люди присягали на вірність державі Україна і можуть знову працювати в її інтересах", - йдеться у зверненні.

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Члени Громадської ради також наголосили на необхідності розробити конкретний план дій і законодавчі ініціативи, що допоможуть посилити обороноздатність України.

Раніше звільнити державу від витрат на утримання поліції охорони закликав ветеран і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко. За його словами, майже 16 000 "псевдо-поліцейських" могли б сформувати чотири дієздатні бригади і виконувати важливі завдання на фронті, замість охороняти приватні об’єкти.

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Автор: 

мобілізація (3032) Міністерство у справах ветеранів (304)


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Топ коментарі
+13
Перші колони кацапів розбили якраз ті, які не вміли воювати і зброю не тримали в руках. Навчені професіонали і мусора десь ховалися. Тепер їхня черга прийшла.
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21.11.2024 16:42
+9
Мусора масово побігли оформлювати інвалідність.
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21.11.2024 16:38
+9
Вихали з країни 7 млн громадян а співробітників силових структур значно зрозла кількість , повлаштовували родичів на службу так що в кабінетах сидять на приставних стільцях , всім місць не вистачає .Так що все вірно , там мобілізаційний ресурс невичерпний .
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21.11.2024 17:18
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До речі, ахмєтов теж доклав лапку до перемоги гундосика, бо порох був не таким, тупонув чувак
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21.11.2024 16:18 Відповісти
Не метінвеста,
А мінветі
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21.11.2024 16:57 Відповісти
Абвгдейки підуть воювати... Та не смішіть, вони вже давно інваліди та ще й на всю голову...
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21.11.2024 16:21 Відповісти
Нічого з цього не вийде. Бо владі потрібні цепні пси.

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21.11.2024 16:23 Відповісти
Ну вы,блин,сравнили аристократа с шавками . Тут скорее подойдёт чихуахуа: 50% ненависти + 50% страха.
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21.11.2024 17:17 Відповісти
на святое замахнулись!
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21.11.2024 16:24 Відповісти
Доберуться і до мусорів, тцкашників і податківців. Не підуть же самі воювати.
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21.11.2024 16:36 Відповісти
Це буде тільки після того як столицю у Львів перенесуть.
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21.11.2024 17:08 Відповісти
"...підхід до мобілізації, який впроваджений у державі, демонструє очевидний перекіс..."

Немає тут ніякого "перекосу". Якщо в Україні мобілізаця примусова - то цей примус має хтось здійснювати. От ці здоровенні червоні морди "серед правоохоронних і силових структур" з посвідченнями інвалідів і мають завдання - здійснювати примусову мобілізацію.
А якщо мобілізувати їх - хто ж буде хапати на вулицях дядьків ?
Ніякого перекосу - пани і холопи...
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21.11.2024 16:29 Відповісти
Який там ресурс серед військових та поліцейських пенсіонерів.... Ще задовго до, вони практикували отримання інвалідності в перший день пенсіонерства. А серед правоохоронців усіх сортів, ніхто ж не вміє воювати, їх мама не для того народила, і все таке. Про це вже не раз пояснювали суспільству різні керманичі.
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21.11.2024 16:30 Відповісти
Перші колони кацапів розбили якраз ті, які не вміли воювати і зброю не тримали в руках. Навчені професіонали і мусора десь ховалися. Тепер їхня черга прийшла.
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21.11.2024 16:42 Відповісти
Мусора масово побігли оформлювати інвалідність.
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21.11.2024 16:38 Відповісти
Пошкутильгали, не паліть контору.
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21.11.2024 17:07 Відповісти
Живу біля пожежної частини. Раніше там на парковці стояло кілька легковушок. Зараз панковка забита і на вулиці вздовж паркану пів десятка машин. А деякі йдуть на роботу пішки. Складається враження, що кількість пожежників на чергуванні зросла в кілька разів.
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21.11.2024 17:14 Відповісти
Парковка
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21.11.2024 17:15 Відповісти
Вихали з країни 7 млн громадян а співробітників силових структур значно зрозла кількість , повлаштовували родичів на службу так що в кабінетах сидять на приставних стільцях , всім місць не вистачає .Так що все вірно , там мобілізаційний ресурс невичерпний .
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21.11.2024 17:18 Відповісти
Це питання вже давно перезріло! В України є більше півмільйона пенсіонерів до 60 років: військових, поліцейських і прокурорських, еменесників тощо.
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21.11.2024 17:29 Відповісти
Давно назріла потреба і правильний шлях мобілізації з якого потрібно було починати.
Цивільні повинні тримати тил, економіку, забезпечення фронту, а не навпаки.
Всі ті силовики свого часу отримали фейкові статуси УБД від держави і роками грабували бюджет на мільярди грн. Тепер настав час віддавати борги.
Конституційний обов'язок захисту Батьківщини стосується в першу чергу їх усіх.
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21.11.2024 17:35 Відповісти
За повідомленням видання Цензор, який не дозволяє відправити посилання на свою статтю - "Статус учасника бойових дій отримали 300,6 тис. осіб" Джерело: "
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21.11.2024 17:57 Відповісти
На жаль, більшість з тих 160'000 осіб ("військових пенсіонерів до 60 років, які не працюють ніде") - є найгіршим мобілізаційним ресурсом України. Бо це гарантовані пристосуванці, які у військо та на держслужбу якраз і пішли, аби якомога раніше "на пенсію" піти з дуже важкої та виснажливої фізичної роботи - наприклад, перекладувальника папірчиків в МВС чи "контрольного закупівельника в борделях" в управлінні по запобіганню торгівлею людьми.
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21.11.2024 17:53 Відповісти
Так мусорилы первыми должны идти на фронт вместе с тцкашниками. Почему они ещё тут? Вовка для них фартовый
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22.11.2024 09:33 Відповісти
А якщо ще тцк і мусорів взяти то вийде півмільйона ухилянтів
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22.11.2024 10:13 Відповісти
 
 