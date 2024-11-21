Громадська рада при Мінветі розкрила владі потенціал для мобілізаційного ресурсу

Громадська рада при Міністерстві ветеранів закликає владу провести негайний аудит мобілізаційного ресурсу серед правоохоронних і силових структур. Відкритий лист з пропозиціями щодо посилення оборонних резервів адресований Верховній Раді України, уряду та профільним міністрам, а також Генеральному штабу ЗСУ.

Текст звернення за підписом голови Громадської ради при Мінветеранів Дмитра Шатровського оприлюднено на офіційній Facebook сторінці, передає Цензор.НЕТ.

Члени ради наголошують, що підхід до мобілізації, який впроваджений у державі, демонструє очевидний перекіс. Значна частина державних службовців і близьких до держапарату осіб є заброньованими, водночас на службу мобілізують людей, які за станом здоров’я не можуть виконувати бойові задачі.

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На переконання представників громадськості, в умовах жорстокого протистояння з агресором неприпустимо нехтувати великою кількістю кадрів, які мають відповідну підготовку та досвід. Вони вказують на потенційні резерви серед органів внутрішніх справ та спеціалізованих служб, воєнізовану охорону Укрзалізниці, поліцію охорони, працівників прокуратури і суддівського корпусу.

"Крім того, особливої уваги потребує категорія осіб, які отримують пенсію за вислугою років відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених від військової служби, та деяких інших осіб". За наявною інформацією, приблизно 156 000 військових пенсіонерів у віці до 60 років, які не перебувають на службі та не мають іншої зайнятості, могли б скласти вагомий мобілізаційний ресурс. Ці люди присягали на вірність державі Україна і можуть знову працювати в її інтересах", - йдеться у зверненні.

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Члени Громадської ради також наголосили на необхідності розробити конкретний план дій і законодавчі ініціативи, що допоможуть посилити обороноздатність України.

Раніше звільнити державу від витрат на утримання поліції охорони закликав ветеран і голова ГО "Українське об’єднання "Мрія" Юрій Гудименко. За його словами, майже 16 000 "псевдо-поліцейських" могли б сформувати чотири дієздатні бригади і виконувати важливі завдання на фронті, замість охороняти приватні об’єкти.

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