Подати заяву до фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб можна на платформі "е-Ветеран"

Від 2 грудня на платформі "е-Ветеран" можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця послуга спростить процес отримання необхідної допомоги, заходів з підтримки та покращить комунікацію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями із супроводу ветеранів.

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова повідомила, що наразі до роботи приступили 559 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у всіх регіонах країни. З наступного року кількість фахівців збільшиться.

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"Для ефективної роботи фахівців із супроводу було розроблено онлайн-заяву щодо отримання заходів з підтримки, яку заповнює ветеран війни або інша особа, яка має право на послугу. Створено електронний кабінет фахівця для опрацювання таких заяв та надання заходів з підтримки", - розповіла вона.

Хто може подати заяву

Подати заяву на отримання заходів з підтримки можуть:

ветерани війни;

демобілізовані особи;

члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;

члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України;

постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

члени сімʼї осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби (в тому числі члени сімей полонених).

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У Мінветеранів зауважили, що після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звʼяжеться із заявником та забезпечить інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи тощо.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в бюджеті наступного року передбачено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів.

Крім того, уряд затвердив стратегію ветеранської політики, розраховану до 2030 року, а також схвалив операційний план щодо її реалізації.