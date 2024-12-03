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Новини Фахівці соціального супроводу військових
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Подати заяву до фахівця із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб можна на платформі "е-Ветеран"

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Від 2 грудня на платформі "е-Ветеран" можна подати заяву до фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ця послуга спростить процес отримання необхідної допомоги, заходів з підтримки та покращить комунікацію між ветеранами війни, демобілізованими особами та фахівцями із супроводу ветеранів.

Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова повідомила, що наразі до роботи приступили 559 фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб у всіх регіонах країни. З наступного року кількість фахівців збільшиться.

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"Для ефективної роботи фахівців із супроводу було розроблено онлайн-заяву щодо отримання заходів з підтримки, яку заповнює ветеран війни або інша особа, яка має право на послугу. Створено електронний кабінет фахівця для опрацювання таких заяв та надання заходів з підтримки", - розповіла вона.

Хто може подати заяву

Подати заяву на отримання заходів з підтримки можуть:

  • ветерани війни;
  • демобілізовані особи;
  • члени сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни;
  • члени сім’ї загиблого (померлого) Захисника і загиблої (померлої) Захисниці України;
  • постраждалі учасники Революції Гідності, члени їхньої сім’ї
  • особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
  • члени сімʼї осіб, які зникли безвісти за особливих обставин під час проходження військової служби (в тому числі члени сімей полонених).

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У Мінветеранів зауважили, що після подачі заяви фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб звʼяжеться із заявником та забезпечить інформаційний супровід і підтримку, проконсультує щодо отримання статусів, пільг, послуг, проходження реабілітації, працевлаштування, започаткування власної справи тощо.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що в бюджеті наступного року передбачено 10,5 млрд грн на підтримку ветеранів.

Крім того, уряд затвердив стратегію ветеранської політики, розраховану до 2030 року, а також схвалив операційний план щодо її реалізації.

Автор: 

ветерани (1068) Міністерство у справах ветеранів (304) електронні послуги (194) соціальний супровід (9)


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